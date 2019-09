Na Brniku odprli 28 milijonov vreden nov logistični center

Skupina Cargo-partner je v bližini brniškega letališča uradno odprla nov logistični center. S 25.000 kvadratnimi metri skladiščnih površin gre za enega največjih logističnih centrov v regiji, iz katerega bodo oskrbovali naročnike v srednji in jugovzhodni Evropi. Vodstvo družbe pa računa, da bodo morali v nekaj letih prostore še razširiti.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal lastnik družbe Cargo-partner Stefan Krauter, so se za obsežno investicijo v Sloveniji odločili tako zaradi geostrateške pozicije med Azijo in srednjo Evropo kot zaradi zaupanja v politično in družbeno okolje. Poleg tega na slovenskem trgu primanjkuje sodobnih logističnih zmogljivosti, lokacija pa predstavlja tudi velik potencial za nadaljnji razvoj v regiji.

Skupina Cargo-partner je v bližini brniškega letališča uradno odprla nov logistični center. FOTO: Bobo

Krauter je pojasnil, da je dolgo trajalo, da so dobili vsa potrebna dovoljenja za kompleks, sama gradnja pa je bila končana v zgolj 11 mesecih. Končni stroški v višini 28 milijonov evrov so bili za približno poltretji milijon višji od prvotnih načrtov. Gre pa za daleč najvišjo investicijo skupine Cargo-partner v zadnjih letih, ko so sicer investirali tudi v dodatne zmogljivosti v Avstriji, Bolgariji in na Slovaškem. V nov logistični center na Brniku, ki je začel delovati prejšnji mesec, bodo preselili tri dosedanja skladišča podjetja v Sloveniji. Ta so obsegala 6000 kvadratnih metrov površin in so bila v celoti zasedena. Nov kompleks omogoča precejšnjo širitev poslovanja, saj ima kar 25.000 kvadratnih metrov skladišč z več kot 20.000 paletnimi mesti in 44 kombiniranimi ter kamionskimi ploščadmi. Kompleks obsega tudi 4000 kvadratnih metrov pisarniških prostorov.

Skupina Cargo-partner je v bližini brniškega letališča uradno odprla nov logistični center. FOTO: Bobo

"Interesa in povpraševanja po naših storitvah je veliko," je povedal direktor podjetja Cargo-partner v Sloveniji Viktor Kastelic in pojasnil, da so že podpisali pogodbe z nekaterimi novimi strankami. Zmogljivosti novega skladišča se tako polnijo, še vedno pa je dovolj prostora za nove interesente. Računa, da bo skladišče zapolnjeno v petih do sedmih letih. Tedaj se bodo lotili širitve, ki jo lokacija na Brniku tudi omogoča.

FOTO: Bobo