Na Brniku odprli nov največji hangar v Sloveniji

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Hangar podjetja Solinair na Brniku Aljoša Kravanja

Hangar podjetja Solinair na Brniku Aljoša Kravanja



Družba Solinair, ki je nastala na portoroškem letališču in se leta 2004 preselila na Brnik, letos slavi 35 let delovanja. Pod eno streho združuje štiri ključna področja letalske dejavnosti, in sicer letalske operacije s tovornimi prevozi, vzdrževanje letal, vodenje stalne plovnosti ter usposabljanje tehničnega osebja. Kot je izpostavil direktor podjetja Matej Tomšič, je pridobitev novega hangarja prelomni trenutek zanje. Zaradi vse večjega povpraševanja po baznem vzdrževanju letal so se v podjetju že pred leti odločili za širitev zmogljivosti. V obstoječih hangarjih so lahko istočasno vzdrževali tri do štiri letala. Novi hangar, ki velja za največjega v Sloveniji, bo omogočal delo na dodatnih treh letalih hkrati in širitev dejavnosti na segment ozkotrupnih letal.

Doslej so lahko letno servisirali od 50 do 60 letal

Med najbolj zveste stranke podjetja pa sodijo Lufthansa, Helvetic in Finnair ter nigerijska prevoznika Ibom Air in ValueJet. Tomšič je poudaril, da novi hangar ne predstavlja le nove infrastrukture, ampak tudi orodje, ki jim omogoča naslednji korak v razvoju podjetja. Omogoča tako večjo zmogljivost kot višjo raven kakovosti ter podjetju nudi nove priložnosti. Ob tem je se zahvalil turškim lastnikom, ki, kot je poudaril, podjetje podpirajo in mu dajejo prostor za premišljen, odgovoren in dolgoročen razvoj. Kot je dejal Tomšič, je letalstvo globalna panoga, ki je posebej občutljiva na dogajanje v svetu. Na poslovanje ne vplivajo le razmere doma, ampak tudi premiki na mednarodnih trgih in geopolitične napetosti. "Trenutne razmere na Bližnjem vzhodu prispevajo k večji negotovosti glede prihodnosti, vplivajo na cene goriv, povečujejo tveganje novih inflacijskih pritiskov. V takšnem okolju morajo biti podjetja še bolj premišljena, prilagodljiva in odporna," je poudaril.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Nataša Pirc Musar na odprtju hangarja podjetja Solinair na Brniku Aljoša Kravanja

Nataša Pirc Musar na odprtju hangarja podjetja Solinair na Brniku Aljoša Kravanja

Nataša Pirc Musar na odprtju hangarja podjetja Solinair na Brniku Aljoša Kravanja

Nataša Pirc Musar na odprtju hangarja podjetja Solinair na Brniku Aljoša Kravanja

Solinair na ljubljanskem letališču odprl nov hangar za vzdrževanje letal Aljoša Kravanja

Solinair na ljubljanskem letališču odprl nov hangar za vzdrževanje letal Aljoša Kravanja

Solinair na ljubljanskem letališču odprl nov hangar za vzdrževanje letal Aljoša Kravanja

Solinair na ljubljanskem letališču odprl nov hangar za vzdrževanje letal Aljoša Kravanja

Solinair na ljubljanskem letališču odprl nov hangar za vzdrževanje letal Aljoša Kravanja

Solinair na ljubljanskem letališču odprl nov hangar za vzdrževanje letal Aljoša Kravanja

















