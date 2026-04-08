Slovenija

Na Brniku odprli nov največji hangar v Sloveniji

Brnik, 08. 04. 2026 21.24 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Hangar podjetja Solinair na Brniku

Slovensko letalsko podjetje v turški lasti Solinair je na ljubljanskem letališču slovesno odprlo nov hangar. Nova pridobitev bo podjetju, ki se med drugim ukvarja z vzdrževanjem letal, omogočila nadaljnja rast in razvoj. S širitvijo načrtujejo tudi povečanje števila zaposlenih za 50 do 60 ljudi.

Družba Solinair, ki je nastala na portoroškem letališču in se leta 2004 preselila na Brnik, letos slavi 35 let delovanja. Pod eno streho združuje štiri ključna področja letalske dejavnosti, in sicer letalske operacije s tovornimi prevozi, vzdrževanje letal, vodenje stalne plovnosti ter usposabljanje tehničnega osebja. Kot je izpostavil direktor podjetja Matej Tomšič, je pridobitev novega hangarja prelomni trenutek zanje.

Zaradi vse večjega povpraševanja po baznem vzdrževanju letal so se v podjetju že pred leti odločili za širitev zmogljivosti. V obstoječih hangarjih so lahko istočasno vzdrževali tri do štiri letala. Novi hangar, ki velja za največjega v Sloveniji, bo omogočal delo na dodatnih treh letalih hkrati in širitev dejavnosti na segment ozkotrupnih letal.

Doslej so lahko letno servisirali od 50 do 60 letal

Med najbolj zveste stranke podjetja pa sodijo Lufthansa, Helvetic in Finnair ter nigerijska prevoznika Ibom Air in ValueJet.

Tomšič je poudaril, da novi hangar ne predstavlja le nove infrastrukture, ampak tudi orodje, ki jim omogoča naslednji korak v razvoju podjetja. Omogoča tako večjo zmogljivost kot višjo raven kakovosti ter podjetju nudi nove priložnosti. Ob tem je se zahvalil turškim lastnikom, ki, kot je poudaril, podjetje podpirajo in mu dajejo prostor za premišljen, odgovoren in dolgoročen razvoj.

Kot je dejal Tomšič, je letalstvo globalna panoga, ki je posebej občutljiva na dogajanje v svetu. Na poslovanje ne vplivajo le razmere doma, ampak tudi premiki na mednarodnih trgih in geopolitične napetosti. "Trenutne razmere na Bližnjem vzhodu prispevajo k večji negotovosti glede prihodnosti, vplivajo na cene goriv, povečujejo tveganje novih inflacijskih pritiskov. V takšnem okolju morajo biti podjetja še bolj premišljena, prilagodljiva in odporna," je poudaril.

Slovesnega odprtja hangarja se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je dejala, da to ni le infrastrukturni in poslovni dogodek, temveč tudi širše sporočilo o razvoju slovenske letalske panoge, domačega znanja in podjetniškega zagona. Razvojno pot podjetja je označila za navdihujočo: "Iz majhnega podjetja je v letih razvoja nastala resna letalska organizacija z jasno razvojno vizijo, sodobnimi zmogljivostmi in odličnimi obeti za prihodnost."

Podjetje z novim objektom vstopa v zahtevnejši in tržno pomembnejši segment letalskega vzdrževanja. Gre za primer investicije z visoko dodano vrednostjo, ki ustvarja tudi nova znanja, nova delovna mesta, večjo mednarodno primerljivost in razvoj storitev, ki Slovenijo uvrščajo med države s sodobno letalsko industrijo, je poudarila predsednica.

Izpostavila je tudi kadrovski vidik, saj se tudi letalska industrija sooča z izzivi zagotavljanja ustreznega kadra. Kot je dejala, lahko prav ta dejavnost mladim in strokovnim kadrom ponudi razgibano, tehnično zahtevno in mednarodno primerljivo karierno pot. Podjetje Solinair, ki je imelo po podatkih s konca leta 2024 120 zaposlenih, naj bi v prihodnjih letih zaposlilo dodatnih 50 do 60 ljudi.

Glede na poročilo o poslovanju podjetja v letu 2024, ki je dostopno na spletnih straneh Ajpesa, je Solinair v letu 2024 ustvaril 30 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 2,8 milijona evrov dobička. Kot je izpostavilo poslovodstvo, je bilo to nad pričakovanji glede na razmere v letalski panogi in na pripravo na gradnjo novega hangarja, ki so se je lotili lani.

