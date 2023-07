Na Brniku odprli nove prostore Centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora

Slavnostni trak je prerezala predsednica in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar

Novi prostori predstavljajo veliko pridobitev za Center za nadzor in kontrolo zračnega prostora, saj omogočajo boljše pogoje dela, s tem pa tudi še boljše delovne rezultate. Nove prostore center delno že uporablja, danes pa so jih tudi uradno predali svojemu namenu, so za STA pojasnili v Slovenski vojski.

Po besedah poveljnika 16. Centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora (CNKZP) podpolkovnika Aleša Umeka je enota po 32 letih dobila nov center, ki je primerljiv s podobnimi centri drugih držav zaveznic Slovenije. "Predvsem pa državljani Republike Slovenije dobivajo center, iz katerega se izvaja nadzor in kontrola zračnega prostora in posledično suverenost našega zračnega prostora," je poudaril.

Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, 16. CNKZP svoje delo opravlja na podlagi Zakona o obrambi, v katerem je določeno, da zračni prostor Slovenije nadzoruje in varuje vojska. Nadzor in kontrolo center izvaja 24 ur na dan vse dni v letu.