Nad brniškim letališčem kroži tovorno letalo, ki bo zasilno pristalo

"Trenutno je letalo še v zraku in spušča gorivo, da bo lahko doseglo minimalno težo, to je standardna procedura za zasilni pristanek," so še pojasnili pri upravljavcu letališča Jožeta Pučnika.

Na kraju dogodka je že Gasilsko reševalna služba Kranj, kjer so za 24ur.com potrdili, da so v pripravljenosti, a nimajo drugih informacij, saj letalo še ni pristalo.