Na brniškem letališču deloval lažni policist

Kot danes poroča Večer, se je za moža postave izdajal moški, česar naj na postaji letališke policije Brnik dlje časa ne bi opazili. Pri neoviranem gibanju po letališču, ki je eden najbolj varovanih objektov v državi, naj bi mu pomagal letališki policist, ki naj bi mu priskrbel policijsko uniformo in mu posojal službene kartice. Lažni policist naj bi se nemoteno gibal po letališču. Zakaj je policist drugemu moškemu omogočil takšno početje, ni znano, prav tako ne, kako sta se moška poznala. Kranjski kriminalisti so dogajanje razkrili septembra lani, ko so moškima nastavili past in ju ujeli skupaj v službenem vozilu. Lažnega policista so kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja lažnega izdajanja za uradno ali vojaško osebo, za kar sta predpisana denarna kazen ali zapor do leta dni. Policista, ki naj bi mu pri tem pomagal, pa so kazensko ovadili za pomoč pri kaznivem dejanju.

Letališki policist, naj bi moškemu priskrbel policijsko uniformo in mu posojal službene kartice. FOTO: Miro Majcen

Policistu le pisno opozorilo

Kot poroča Večer, je kljub resnosti primera policist prejel le pisno opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja. Drugih posledic naj za zdaj ne bi bil deležen in ostaja zaposlen na postaji letališke policije Brnik. Da v njegovi enoti dela oseba brez policijskega statusa, naj ne bi opazil niti komandir enote Jure Lešnjak, tudi direktorja PU Kranj Uroša Povaleja naj ne bi kaznovali.

Policija: Notranjevarnostni postopek še ni zaključen