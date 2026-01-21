Naslovnica
Slovenija

Na brniškem letališču deloval lažni policist

Kranj, 21. 01. 2026 09.29 pred 26 minutami 3 min branja 26

Avtor:
N.L. STA
Prvi Polet 21-4

Na brniškem letališču je deloval lažni policist, ki naj bi mu neovirano gibanje omogočil policist postaje letališke policije. Kranjski kriminalisti so zadevo razkrili lani jeseni, ko so moška skupaj ujeli v službenem vozilu in oba ovadili. Notranjevarnostni postopek še poteka, policist pa naj bi doslej prejel le pisno opozorilo pred redno odpovedjo. Generalni direktor policije naj bi sprejel ukrepe za krepitev varnosti.

Kot danes poroča Večer, se je za moža postave izdajal moški, česar naj na postaji letališke policije Brnik dlje časa ne bi opazili. Pri neoviranem gibanju po letališču, ki je eden najbolj varovanih objektov v državi, naj bi mu pomagal letališki policist, ki naj bi mu priskrbel policijsko uniformo in mu posojal službene kartice. Lažni policist naj bi se nemoteno gibal po letališču. Zakaj je policist drugemu moškemu omogočil takšno početje, ni znano, prav tako ne, kako sta se moška poznala.

Kranjski kriminalisti so dogajanje razkrili septembra lani, ko so moškima nastavili past in ju ujeli skupaj v službenem vozilu.

Lažnega policista so kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja lažnega izdajanja za uradno ali vojaško osebo, za kar sta predpisana denarna kazen ali zapor do leta dni. Policista, ki naj bi mu pri tem pomagal, pa so kazensko ovadili za pomoč pri kaznivem dejanju.

Letališki policist, naj bi moškemu priskrbel policijsko uniformo in mu posojal službene kartice.
Letališki policist, naj bi moškemu priskrbel policijsko uniformo in mu posojal službene kartice.
FOTO: Miro Majcen

Policistu le pisno opozorilo

Kot poroča Večer, je kljub resnosti primera policist prejel le pisno opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja. Drugih posledic naj za zdaj ne bi bil deležen in ostaja zaposlen na postaji letališke policije Brnik.

Da v njegovi enoti dela oseba brez policijskega statusa, naj ne bi opazil niti komandir enote Jure Lešnjak, tudi direktorja PU Kranj Uroša Povaleja naj ne bi kaznovali.

Policija: Notranjevarnostni postopek še ni zaključen

Tiskovna predstavnica Generalne policijske uprave Maja Ciperle Adlešič je za Večer pojasnila, da je policija v notranjevarnostnem postopku ugotavljala dejstva in okoliščine o odklonskih ravnanjih policistov in da je bil o tem obveščen tudi oddelek Specializiranega državnega tožilstva za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Dodala je, da notranjevarnostni postopek še ni zaključen.

Generalni direktor policije Damjan Petrič je po njenih navedbah na podlagi doslej ugotovljenih dejstev v notranjevarnostnem postopku sprejel ustrezne ukrepe za zagotavljanje in krepitev notranje varnosti v skladu s svojimi pristojnostmi. Neuradno naj bi se ukrepi nanašali predvsem na vodje policijskih enot in njihove pomočnike, da bodo natančno preverjali varnostne protokole, ki veljajo za delo v policiji. Natančneje bodo morali preverjati tudi policiste, ki prihajajo službovat v neko enoto iz druge enote policije.

Na Fraportu, ki je upravljalec letališča, so za časnik povedali, da niso pristojni za notranje zadeve policije, da pa morajo vsi državni organi za gibanje po letališču imeti dovoljenje in letališko identifikacijsko kartico ter upoštevati zakon o letalstvu.

V policijskih sindikatih so odzivi na zadevo različni. Predsednik Sindikata policistov Slovenije Igor Toplak je za Večer povedal, da se postavlja vprašanje motiva lažnega policista. Ta bi lahko v najhujšem primeru celo poškodoval letalo ali kakšno osebo. V sindikatu sicer menijo, da primer zaradi razkritja ni vplival na splošno varnost letališča, a dejanje ostro obsojajo.

Brnik letališče lažni policist policist varnost

