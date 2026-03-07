Naslovnica
Slovenija

Na brniškem letališču pristali še dve letali z evakuiranimi Slovenci

Ljubljana, 07. 03. 2026 10.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Na Brniku je pristalo četrto letalo

Na brniškem letališču sta v zgodnjih jutranjih oziroma dopoldanskih urah pristali šesto in sedmo letalo z evakuiranimi slovenskimi državljani, ki sta v petek odleteli iz Dubaja in Omana. To sta bila zadnja evakuacijska leta, ki ju je država organizirala iz Dubaja in Omana, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Po pojasnilih vladnega urada Slovenija pri evakuaciji pomaga tudi drugim evropskim državam in je proste sedeže na letih ponudila tudi njihovim državljanom.

Ker so bili na zadnjih letih poleg slovenskih tudi evropski državljani, bo točno število evakuiranih slovenskih državljanov znano po končani evakuaciji, so napovedali.

Vrnitev Slovencev na Brnik
Vrnitev Slovencev na Brnik
FOTO: Bobo

Po njihovih zagotovilih si vlada in pristojne službe prizadevajo, da še preostale slovenske državljane čim prej varno pripeljejo v domovino.

Prvo letalo s slovenskimi potniki je v sredo zvečer na brniško letališče prispelo iz omanske prestolnice Maskat, kamor so jih pred tem z avtobusi prepeljali iz Dubaja. V četrtek sta nato pristali dve letali družbe FlyDubai, ki sta prileteli iz Dubaja, pa tudi drugo letalo iz Maskata. V petek zjutraj je na brniškem letališču pristalo še peto letalo s slovenskimi državljani, popoldne pa še eno letalo družbe FlyDubai. Tega poleta ni organizirala država, temveč naj bi šlo za komercialni let.

evakuacija dubaj

