Slovenija

Na brniškem letališču pristalo peto letalo z evakuiranimi Slovenci

Ljubljana, 06. 03. 2026 07.50 pred 17 minutami

Avtor:
U.Z.
Vrnitev Slovencev na Brnik

Nekaj minut po 7.30 je na ljubljanskem letališču pristalo peto letalo z evakuiranimi slovenskimi državljani, ki so po sobotnem napadu ZDA in Izraela na Iran in posledične zaostritve varnostnih razmer obtičali v državah Bližnjega vzhoda. Letalo, ki je ponoči odletelo iz Dubaja, je v Slovenijo prepeljalo 149 potnikov. Skupno je bilo do sedaj s petimi leti s kriznega območja v domovino prepeljanih 732 slovenskih državljank in državljanov.

Predvidoma danes ob 13.15 bo na Brniku pristalo še eno letalo iz Dubaja. Na njem naj bi bilo po navedbah virov blizu vlade ravno tako 150 potnikov. 

Ob tem je za danes predviden še en let iz Maskata. Z njim naj bi poletelo okrog 80 slovenskih državljanov. V naslednjih dneh je načrtovan tudi let iz Rijada.

Skupno je bilo do sedaj s petimi leti s kriznega območja v domovino prepeljanih 732 slovenskih državljank in državljanov, so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje.

"Vlada in pristojne službe si še naprej prizadevajo, da slovenske državljane čim prej varno pripeljejo v domovino," so še dodali.

Sajovic o jeznih potnikih: Ne gre za prihod z dopusta, gre za evakuacijo

Spomnimo

Prvo letalo s slovenskimi potniki je v sredo zvečer na brniškem letališču prispelo iz omanske prestolnice Maskat, kamor so jih pred tem z avtobusi prepeljali iz Dubaja. 

V četrtek sta nato pristali dve letali družbe FlyDubai, ki sta prileteli iz Dubaja, pa tudi drugo letalo iz Maskata.

Na Brniku pristalo četrto letalo, v Slovenijo pripeljalo 140 potnikov
Grožnja Vladimir Putin: 'Pripravlja se na možnost spopada z Natom'

zmerni pesimist
06. 03. 2026 08.15
Celo dramo delate iz tega samo da hvalite vlado resnih problemov v državi pa ne vidite
Odgovori
+2
2 0
Polkavalčekrokenrol
06. 03. 2026 08.31
Kje jih ti vidiš,daj nas razsvetlit
Odgovori
0 0
bibaleze
