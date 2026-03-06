Na brniškem letališču pristalo peto letalo z evakuiranimi Slovenci

Predvidoma danes ob 13.15 bo na Brniku pristalo še eno letalo iz Dubaja. Na njem naj bi bilo po navedbah virov blizu vlade ravno tako 150 potnikov.

Ob tem je za danes predviden še en let iz Maskata. Z njim naj bi poletelo okrog 80 slovenskih državljanov. V naslednjih dneh je načrtovan tudi let iz Rijada.

Skupno je bilo do sedaj s petimi leti s kriznega območja v domovino prepeljanih 732 slovenskih državljank in državljanov, so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje.

"Vlada in pristojne službe si še naprej prizadevajo, da slovenske državljane čim prej varno pripeljejo v domovino," so še dodali.