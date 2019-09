Na brniškem letališču zasegli štirikilogramsko pošiljko heorina

Državljan Srbije je na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana z letalom pripotoval iz Turčije. Ob pregledu prtljage so policisti našli heroin v tako imenovani "dvojni steni" potovalnega kovčka, ki je bil posebej prirejen za tihotapljenje droge, so sporočili kranjski policisti. Kaznivo dejanje so zaznali v okviru rednega dela pri zelo temeljitem izvajanju mejne kontrole. Na črnem trgu je tolikšna količina prepovedane droge heroin pri prodaji "na veliko" vredna med 60.000 in 80.000 euri, pri ulični prodaji pa še bistveno več.