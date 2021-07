Na brniškem letališču zaživel nov potniški terminal

Poleg glasbene spremljave Godbe Cerklje je ene prvih potnikov novega potniškega terminala nagovoril tudi poslovni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir. "Ta zgodba ima dolgo brado, vendar tukaj je, upam, da ste prve vtise vzeli s seboj in da vam je terminal všeč ter da ga boste uporabljali še večkrat," je dejal.

Nov terminal, ki je bil uradno odprt 16. junija, prinaša 10.000 kvadratnih metrov novih površin, med njimi povečan prostor za varnostno kontrolo in sortirnico, več točk za prijavo na let ter najsodobnejšo opremo. Poleg tega prinaša tudi nekaj novosti za večje udobje potnikov, kot je nova duty-free trgovina in nova gostinska ponudba, nekaj stvari pa še dokončujejo, je pojasnil.

"Dolgo smo tega otroka 'redili' in zdaj je tukaj," je ob robu slovesnosti dejal Skobir. Terminal bo zdaj treba napolniti, leti pa se že vračajo. Skobir je optimističen, da jih koronska kriza ne bo spravila na kolena. "Bo pa trajalo nekaj časa, da bo ta vozni red tak, kot je bil nekoč," je poudaril.