Slovenija bo sprejela pet afganistanskih družin

V Slovenijo v poznih večernih urah prihaja 19 Afganistancev, ki so bili del podpornega osebja EU v Afganistanu in so bili evakuirani v Španijo, sedaj pa bodo v okviru mehanizma premeščanja znotraj članic EU prispeli v Slovenijo. Pravzaprav gre za pet oseb in 14 članov njihovih družin. Vse skupaj koordinira in ureja ministrstvo za zunanje zadeve.

Njihov prihod v Slovenijo se bo tako zgodil le nekaj dni po obisku zunanjega ministra Anžeta Logarja v Madridu, kjer je začasno nastanjenih več sto Afganistancev, ki so sodelovali s službami Evropske unije. "Dali smo obljubo, da bomo prevzeli pet oseb, ki so sodelovale s skupno zunanjo službo EU, in Slovenija bo to obljubo izpolnila," je povedal Logar. Joseph Borell, visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, pa je ob tem dejal: "Zahvaljujem se slovenski vladi, da je dala to obljubo. Evakuirali smo skoraj 500 ljudi, ki so sodelovali z delegacijami EU v Kabulu. Prav tako njihove družine. Odpeljali smo jih v Madrid, četudi niso imeli zagotovljenih vizumov. Če bi čakali, bi bili ti ljudje še vedno v Afganistanu."

Danes zvečer naj bi jih – podobno kot so to storili s prvo družino, ki je priletela na Brnik – odpeljali na varno lokacijo. Kam, na ministrstvu ne razkrivajo. Se je pa, tako danes obrambni minister Matej Tonin, prva družina, ki je v Slovenijo prispela pred dvema tednoma, že dobro privadila na novo okolje. "V tem času smo tudi ustrezno poskrbeli za njihovo stanovanje. Tako da upamo in si želimo, da se bodo čimprej integrirali v slovensko življenje in normalno zaživeli," je povedal Tonin.

Afganistan ne sme biti baza za izvoz terorizma, nova oblast bo morala spoštovati človekove pravice, omogočiti prosti dostop za humanitarno pomoč. Talibani bodo morali dovoliti vsem, ki želijo zapustiti državo, da to tudi storijo. To bodo glavna merila – tako so se danes na Brdu dogovorili zunanji ministri članic – od katerih bo odvisno sodelovanje z novo afganistansko vlado. "Morali bomo sodelovati z novo afganistansko vlado. Obseg sodelovanja pa bo odvisen predvsem od tega, kako se bo ta oblast obnašala," meni Borell.

Smer pogovorov med zunanjimi ministri pa so v veliki meri že določila skupna stališča, ki so jih pred dnevi oblikovali notranji ministri. Vrata Evrope – ob morebitnem novem valu migrantov – ne bodo odprta.

"Članice želimo govoriti z istim jezikom, da je sporočilo enotno, ključno pri tem pa je, da je naša želja, da se situacija iz let 2015, 2016 ne ponovi," je dejal Logar.

V tej skupini sicer ni afganistanskega prevajalca in njegove družine, ki še čaka na evakuacijo iz Afganistana.