Na brniško letališče prihaja izraelski Israir Airlines

O novem letalskem prevozniku je med drugim poročal slovenski letalski portal Sierra5. V družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z brniškim letališčem, so za portal izrazili zadovoljstvo, da je družba Israir Airlines prepoznala potencial slovenskega trga za redno letalsko povezavo med Ljubljano in Tel Avivom.

"Pospeševanje prodaje Slovenije kot letalske destinacije je ena ključnih prebojnih točk in strateških usmeritev slovenskega turizma in nacionalne turistične destinacije," so v sporočilu minuli teden spomnili v Slovenski turistični organizaciji (STO). Napovedali so nadaljnjo promocijo Slovenije z namenom vzpostavitve novih letalskih povezav na tujih trgih in povečanja frekvenc obstoječih letalskih linij.

V upravljalcu brniškega letališča so pojasnili, da bo Israir Airlines v vrhuncu poletne sezone neposredne lete od 23. maja do 29. avgusta ponujal vsako soboto, od 26. maja do 13. oktobra pa vsak torek. V aprilu bo medtem opravil dva leta, in sicer prvega 10. aprila, drugega pa 22. aprila.

Izraelski letalski prevoznik bo med Tel Avivom in Ljubljano predvidoma letel s 180-sedežnim airbusom A320. Israir Airlines je tretja največja letalska družba v Izraelu, v svoji floti ima štiri letala Airbus A320-200 in tri letala ATR 72-500.

"Nadgradnja obstoječega sodelovanja z Israirom in ostale novosti kažejo na vse večji potencial slovenskega trga," so prepričani v Fraportu. "Poleg izraelskega prevoznika se bodo obstoječim 12 prevoznikom poleti pridružili še vsaj štirje - British Airways s štirimi leti na teden na londonsko letališče Heathrow, Finnair z dnevno povezavo s Helsinki, Iberia s štirimi leti na teden v Madrid in Windrose z dvema letoma na teden v Kijev," so sklenili.