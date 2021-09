Na Celjskem sejmu bosta zbrane nagovorila Janša in Orban

Premierja Janez Janša in Viktor Orban bosta uvodoma nagovorila zbrane, otvoritvi pa bo sledila skupna seja obeh vlad, ki bo namenjena pregledu intenzivnega bilateralnega sodelovanja na področju gospodarstva, infrastrukture, obrambe, notranjih zadev, kulture, znanosti in narodnih manjšin.

Med drugim bodo podpisali pismo o nameri glede skupnega sklada za Prekmurje in Porabje ter memoranduma za področji razvojnega sodelovanja ter izobraževanja, znanosti in kulture. Podjetji Pipistrel in Genevation Aircraft pa bosta podpisali pogodbo o proizvodnji Pipistrelovega zrakoplova VIRUS SW 121A explorer na Madžarskem ter pogodbo o pravicah prodaje tega zrakoplova.

Sejem Mos, ki bo potekal do nedelje, bo letos dosegal okoli 60 odstotkov predlanskega obsega. To je nekaj manj kot 500 neposrednih razstavljavcev, nekaj manj bo tudi montažnih dvoran. Letos je zaznati osip tujih podjetij, predvsem iz bolj oddaljenih držav. Neposredni razstavljavci bodo predvsem iz sosednjih in bližnjih držav. Kljub vsemu bo sejem vsebinsko zelo bogat, pravijo v Celjskem sejmu in poleg razstavnega programa napovedujejo tudi veliko prostočasnih aktivnosti.

Da bo izvedba sejma s trenutnimi ukrepi ob organizaciji množičnega dogodka čim lažja tako za organizatorje kot obiskovalce, bo pri vhodu na sejmišče ob nakupu vstopnice omogočeno brezplačno testiranje s hitrimi testi na covid-19. Nujno bo spoštovanje pogoja PCT, medtem pa cepljenja na sejmišču ne bo.