Na celjskem sodišču še en narok v zadevi Teš 6

Prvoobtoženi je nekdanji direktor Teša Uroš Rotnik , ki mu tožilstvo očita storitev dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic in dveh kaznivih dejanj pranja denarja. Rotnik na torkovem naroku krivde ni priznal.

Krivde niso priznali niti lobist Peter Kotar, direktor podjetja CEE Boštjan Kotar, zaposleni v Tešu Darko Weiss, Jože Lenart in Miran Leben ter davčni svetovalec Darko Končan. Likvidacijski upravitelj Kotarjevega podjetja Sol Intercontinental Anže Biber se ni hotel opredeliti do krivde, saj bo, kot je dejal, kmalu sklicana skupščina podjetja, ki mu bo dala nadaljnje usmeritve. Do krivde se ni želel opredeliti niti finančni strokovnjak Bogdan Pušnik.

Nekdanja direktorja v skupini Alstom Frank Lehmann in Josef Reisel sta se opravičila, za prvega bo narok izveden 9. julija, za drugega pa 30. junija.