Na čelo celjske bolnišnice začasno Dragan Kovačić in Radko Komadina

Svet zavoda celjske bolnišnice je na popoldanski seji razrešil direktorja Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja. Razrešitev se je zgodila po zamenjavi identitete dveh bolnikov. Namesto Svetelška so svetniki kot vršilca dolžnosti direktorja imenovali Dragana Kovačića, Vindišarja pa bo kot vršilec dolžnosti nasledil Radko Komadina. Bolnišnico bosta vodila pol leta oz. do imenovanja novih direktorjev.

icon-expand Bolnišnica Celje FOTO: Bobo

V celjski bolnišnici je septembra prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. Sprejeli in identificirali so ju na podlagi sprejemne dokumentacije in informacije reševalnega osebja Zdravstvenega doma (ZD) Sevnica, ki ju je pripeljalo. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli, ko so umrlega bolnika že pokopali. Izredni strokovni nadzor v bolnišnici je pokazal, da je do zamenjave bolnikov prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice ob predaji bolnikov med reševalcema ZD Sevnica v triažo.

Aleksander Svetelšek in Franc Vindišar sta že septembra takratnim svetnikom ponudila odstopa, vendar ju svet zavoda v tedanji sestavi ni izglasoval. Na današnji seji sveta zavoda pa so prvič sodelovali novoimenovani svetniki Tomaž Subotič, ki je postal novi predsednik sveta, Mojca Kert in Petra Mencigar Cvar. Svetelška in Vindišarja so tokrat torej razrešili.