Na čelo Elektra Ljubljana Aleksander Zupančič

Aleksander Zupančič na čelo Elektra Ljubljana prihaja s položaja vodje kabineta ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka . Sedi tudi v nadzornem svetu Petrola, med letoma 2011 in 2018 pa je vodil Komunalo Brežice.

Elektro Ljubljana je do novembra lani vodil Andrej Ribič, pri njegovi razrešitvi pa so se pojavili očitki o političnem kadrovanju v energetiki. Ribiča so namreč pred razrešitvijo povabili v prostore največje parlamentarne stranke SDS v državnem zboru, kjer mu je sekretar te stranke Borut Dolanc, kot je Ribič povedal medijem, ponudil dogovor o predčasni razrešitvi z mesta predsednika uprave. Ribič dogovora ni sprejel, nato ga je nadzorni svet krivdno razrešil.