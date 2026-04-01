Slovenija

Krmilo KPK prevzela Katarina Bervar Sternad

Ljubljana, 01. 04. 2026 06.08 pred 26 dnevi 3 min branja 96

Avtor:
N.V. STA
Katarina Bervar Sternad

Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Katarina Bervar Sternad je nastopila šestletni mandat. Bervar Sternad, ki je delovala predvsem v nevladnem sektorju, se zavzema za ohranjanje neodvisnosti in strokovnosti komisije ter krepitev njenega delovanja. Nadomestila je dosedanjega predsednika Roberta Šumija.

Bervar Sternad, ki je s Šumijem v torek že opravila primopredajo poslov, meni, da je KPK v dobri kondiciji, vidi pa možnosti za nadgradnjo in razvoj. Napovedala je, da se bo zavzemala za spremembe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, da bo odzivanje na priporočila KPK postalo obvezno in da bodo v primerih ugotovljenih kršitev določene tudi ustrezne sankcije.

"Med prioritetami mojega mandata bodo zagotovo spremembe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s katerimi bo komisija lahko še izboljšala svoje delovanje tako na področju nadzora kot preventive. Nujne pa so tudi druge sistemske spremembe, s katerimi bi dosegli večjo učinkovitost pri pregonu koruptivnih kaznivih dejanj. Ta je v pristojnosti policije in tožilstva, zato si bom tudi na tem področju prizadevala za okrepitev sodelovanja," je zapisala.

Pri učinkovitem preprečevanju korupcije smo po njenem mnenju lahko uspešni le, če pri tem sodelujejo vse institucije, pa tudi civilna družba, mediji in vsi posamezniki, ki se s takšnimi nesprejemljivimi ravnanji soočajo. Zato pozdravlja dejstvo, da je ena glavnih tem pogovorov v času pred in po volitvah boj proti korupciji. "Želim si, da so nameni iskreni in da se bodo odražali tudi v dejanjih, tako v smislu izboljšanja zakonskega okvira, krepitvi in spoštovanju nadzornih institucij kot tudi pri prevzemanju odgovornosti, ko bo to potrebno," je navedla.

Pri tem je po njenem nujno, da KPK ostane samostojna in neodvisna, saj vsakokrat oblast nujno potrebuje sistem zavor in ravnovesij. "V preteklosti se je že večkrat pokazalo, da so si vlade večkrat želele podrejati posamezne institucije. Kdo drug bi lahko nadziral premoženjsko stanje, preverjal sume kršitev integritete in nasprotja interesov, preverjal lobistične stike in izvajal tudi različne preventivne aktivnosti, ki preprečijo marsikatero nepravilno ravnanje," je izpostavila.

Med cilji strategije dela je v javni predstavitvi pred imenovanjem izpostavila tudi krepitev dela na področju digitalnih tehnologij. Na tem področju je še veliko možnosti za nadgradnjo, cilj pa je, da javnost dostopa do podatkov o delu komisije in ji lažje poroča.

Bervar Sternad, ki jo je na čelo KPK februarja imenovala predsednica republike Nataša Pirc Musar, vidi vrzeli in tveganja tudi na področju javnega naročanja in upravljanja javnega premoženja. Med pomembnejšimi področji je izpostavila tudi področje zdravstva in infrastrukture.

Bervar Sternad, sicer diplomirana pravnica, ki je od leta 2004 vodila PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, meni, da v državi, kjer je razširjena korupcija, ni človekovih pravic. Posledice korupcije namreč lahko občutijo vsi, bodisi da posamezniki nimajo enakega dostopa do zdravstvenih ali socialnih storitev, pa tudi, da se denar namesto v gradnjo šol, vrtcev in bolnic pretaka v zasebne žepe.

KOMENTARJI96

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
martin celin
01. 04. 2026 15.36
Komisija za preprečevanje razkritja korupcije.
Nebodijetreba
01. 04. 2026 15.51
Martin, čestitam za ustrezni naziv! Točno tako bo, kot pove ime. No ja, saj je bilo tudi doslej tako, če si na "pravi strani".
iziizi
01. 04. 2026 14.58
super zdaj bo zupan dvignil %
dante_
01. 04. 2026 14.06
Na široko se bodo odprla vrata še večji korupciji levih strank
kranjski janezz
01. 04. 2026 13.54
do sedaj nula od nule..sama lopovščina kamor se obrneš
bronco60
01. 04. 2026 13.30
A bodo zdej prisluhi in posnetki izginili?
Lenart Čaubi
01. 04. 2026 13.03
Račka kadruje na polno.
Masai_Mara
01. 04. 2026 12.46
KPK ju je treba dati predvsem večja pooblastila in pristojnosti.
neodvisen
01. 04. 2026 12.42
Golob ne priznava KPK-ja, torej ga treba ukiniti, da se ne bo skrival za tem.
Beuelin
01. 04. 2026 14.45
A se tebi ne zdi malo nenavadno, da pri vseh koruptivnih zadevah, ki se dejansko dogajajo, kpk preiskuje primer prenočevanja pri prijatelju in nek brezvezni sms.
zmago56
01. 04. 2026 12.26
Zdaj, ko ima svoje tudi na KPK bo golob bolj mirno spal in je še bolj zainteresirani , da ostane PV in dokonča nalogo, ki so mu jo zaupali ugrabitelji Slovenije in očisti Slovenijo vseh drugače mislečih.
Bella Ciao1
01. 04. 2026 12.06
Izraelci zahtevajo Vrtovca na tem mestu
Tomvojo
01. 04. 2026 11.31
Ko, ko, ko....
Sl0venc
01. 04. 2026 11.10
Če bo Janša postal premier v roku 6 let, ji bo dal odpoved in nastavil svojega delavca za šefa KPK. Enako na policiji in še marsikje. Vsi v javnem sektorju morajo ubogati vlado.
Lenart Čaubi
01. 04. 2026 13.06
Janša je lahko 20 let mandatar tega se ne da počistiti razraščeno kakor plevel.
stekeras
01. 04. 2026 11.08
N zveni obetavno. Potrebno je dokončno rešiti posnetke glede korupcije in naročila. Če ji to ni prioriteta naj bo toliko samokritična in ne prevzame položaja. V dobro Slovenije
iziizi
01. 04. 2026 14.59
hahahaha kaj si povedal vic tedna ali meseca
galeon
01. 04. 2026 11.06
Če gre vse k vragu, naj gre pa še to.
JApajaDAja
01. 04. 2026 11.04
datum nastopa zelo ustreza funkciji !
Smuuki
01. 04. 2026 10.46
Namigov kje se polatiti dela je veliko. Se bo lotila raziskave ali bo ščitila vpletene? V nezavidljivem položaju je. Če bo delala bo imela probleme s šerifi če ne bo delala z javnostjo. Verjetno bo zanjo manjši problem javnost
mazo111
01. 04. 2026 10.45
prijateljica od predsednice PM
Lenart Čaubi
01. 04. 2026 13.53
Račkine lovke.
Teleport
01. 04. 2026 10.43
Zgleda je dosti rdeca
BrezPitt
01. 04. 2026 10.47
Vsaj ni prefarbana kot jajo.
Perivnik
01. 04. 2026 12.34
Čist rdeča je???
Smuuki
01. 04. 2026 10.43
Je zdaj golob varen? Bo še vedno problem kdo je skrite posnetke naredil ali se bo posvetila vsebini posnetkov? Se bo kdaj preverilo resničnost navedb g 10%?
Desno
01. 04. 2026 10.27
Obup
