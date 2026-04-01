Krmilo KPK prevzela Katarina Bervar Sternad

Bervar Sternad, ki je s Šumijem v torek že opravila primopredajo poslov, meni, da je KPK v dobri kondiciji, vidi pa možnosti za nadgradnjo in razvoj. Napovedala je, da se bo zavzemala za spremembe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, da bo odzivanje na priporočila KPK postalo obvezno in da bodo v primerih ugotovljenih kršitev določene tudi ustrezne sankcije.

"Med prioritetami mojega mandata bodo zagotovo spremembe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s katerimi bo komisija lahko še izboljšala svoje delovanje tako na področju nadzora kot preventive. Nujne pa so tudi druge sistemske spremembe, s katerimi bi dosegli večjo učinkovitost pri pregonu koruptivnih kaznivih dejanj. Ta je v pristojnosti policije in tožilstva, zato si bom tudi na tem področju prizadevala za okrepitev sodelovanja," je zapisala.

Pri učinkovitem preprečevanju korupcije smo po njenem mnenju lahko uspešni le, če pri tem sodelujejo vse institucije, pa tudi civilna družba, mediji in vsi posamezniki, ki se s takšnimi nesprejemljivimi ravnanji soočajo. Zato pozdravlja dejstvo, da je ena glavnih tem pogovorov v času pred in po volitvah boj proti korupciji. "Želim si, da so nameni iskreni in da se bodo odražali tudi v dejanjih, tako v smislu izboljšanja zakonskega okvira, krepitvi in spoštovanju nadzornih institucij kot tudi pri prevzemanju odgovornosti, ko bo to potrebno," je navedla.

Pri tem je po njenem nujno, da KPK ostane samostojna in neodvisna, saj vsakokrat oblast nujno potrebuje sistem zavor in ravnovesij. "V preteklosti se je že večkrat pokazalo, da so si vlade večkrat želele podrejati posamezne institucije. Kdo drug bi lahko nadziral premoženjsko stanje, preverjal sume kršitev integritete in nasprotja interesov, preverjal lobistične stike in izvajal tudi različne preventivne aktivnosti, ki preprečijo marsikatero nepravilno ravnanje," je izpostavila.

Med cilji strategije dela je v javni predstavitvi pred imenovanjem izpostavila tudi krepitev dela na področju digitalnih tehnologij. Na tem področju je še veliko možnosti za nadgradnjo, cilj pa je, da javnost dostopa do podatkov o delu komisije in ji lažje poroča.

Bervar Sternad, ki jo je na čelo KPK februarja imenovala predsednica republike Nataša Pirc Musar, vidi vrzeli in tveganja tudi na področju javnega naročanja in upravljanja javnega premoženja. Med pomembnejšimi področji je izpostavila tudi področje zdravstva in infrastrukture.

Bervar Sternad, sicer diplomirana pravnica, ki je od leta 2004 vodila PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, meni, da v državi, kjer je razširjena korupcija, ni človekovih pravic. Posledice korupcije namreč lahko občutijo vsi, bodisi da posamezniki nimajo enakega dostopa do zdravstvenih ali socialnih storitev, pa tudi, da se denar namesto v gradnjo šol, vrtcev in bolnic pretaka v zasebne žepe.