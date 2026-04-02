Na čelu KPK prva predsednica: kako se bo borila proti korupciji?

Nekdanji predsednik Robert Šumi je posle predal Katarini Bervar Sternad, ki jo čaka vse prej kot enostavno delo. Zaradi svojega delovanja, denimo odmevnih preiskav zoper predsednika vlade Roberta Goloba, je bila komisija v zadnjih letih pogosto tarča diskreditacij in očitkov o pristranskem delovanju. Njen nekdanji predsednik je svoj mandat zaključil z besedami, da bi za še večjo učinkovitost boja proti korupciji morali izboljšati sodelovanje vseh pristojnih institucij, nujno pa bi bilo tudi prevzemanje odgovornosti ter učinkovito in pravočasno sankcioniranje kršiteljev. Kaj pa meni Katarina Bervar Sternad.