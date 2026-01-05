Naslovnica
Slovenija

Na čelo protikorupcijske komisije želi pet ljudi

Ljubljana, 05. 01. 2026 15.47

Avtor:
T.H. STA
Komisija za preprečevanje korupcije

Iztekel se je rok za zbiranje kandidatur na ponovljenem razpisu za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), so sporočili iz urada predsednice republike, kjer so v postavljenem roku prejeli pet kandidatur.

V skladu z 9.a členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije bo kandidacijski postopek za izbiro primernih kandidatov za predsednika in namestnika KPK izvedla kandidacijska komisija, sestavljena iz petih članov, so pojasnili.

Kandidacijska komisija ostaja enaka kot pri prvem razpisu. Sestavljajo jo sekretarka v sektorju za transparentnost in politični sistem na direktoratu za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem Urška Gorenc, ustanoviteljica zavoda za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja Nina Ilič, namestnik sekretarja poslanske skupine Gibanja Svoboda Tomi Bahorić, članica komisije za etiko in integriteto pri Sodnem svetu in vrhovna sodnica na upravnem oddelku vrhovnega sodišča Jonika Marflak Trontelj ter namestnica predsednice komisije za etiko in integriteto pri Državnotožilskem svetu in višja državna tožilka na celjskem okrožnem državnem tožilstvu Petra Apšner.

Komisija za preprečevanje korupcije
Komisija za preprečevanje korupcije
FOTO: Bobo

Kandidacijska komisija mora v 30 dneh, torej do srede, 4. februarja, predsednici republike posredovati seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem o osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije za vsakega kandidata posebej, pa tudi seznam tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev. Ob tem v uradu Nataše Pirc Musar poudarjajo, da komisija ni politično telo in mora svoje naloge opravljati v skladu z zakonom.

Pred imenovanjem predsednika protikorupcijske komisije in njegovega namestnika bo urad Pirc Musarjeve povabil kandidata oziroma kandidate, da predstavijo strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije ter dajo morebitna dodatna pojasnila v zvezi s svojo kandidaturo.

Nato pa mora predsednica republike v 15 delovnih dneh po prejemu seznama, tj. najkasneje do srede, 25. februarja, imenovati novega predsednika KPK. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi, še pojasnjujejo v njenem uradu.

Pirc Musarjeva se je odločila razpis ponoviti

Na prejšnji poziv predsednice republike so prispele tri prijave. Kandidacijska komisija je kot zelo primerna za predsednika ocenila aktualnega šefa KPK Roberta Šumija in vodjo službe za operativo KPK Katjo Mihelič Sušnik. Kandidaturo za predsednika KPK je poleg njiju oddal tudi nekdanji pomočnik direktorja Radiotelevizije Slovenija Peter Dular. A se je Pirc Musar odločila ponoviti javni poziv. Kot so takrat sporočili iz njenega urada, želi s ponovitvijo razpisa k prijavi spodbuditi širši krog neodvisnih in vrhunsko strokovno usposobljenih kandidatov.

S 1. januarjem je funkcijo namestnika predsednika KPK prevzel nekdanji novinar Aleš Kocjan, ki ga je Pirc Musar imenovala v začetku decembra.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
05. 01. 2026 16.08
Na čelo kpk iščejo človeka ki bo iskal pa nič našel. Ne sme kar vsak na ta položaj. Lahko ogrozi pernatega in njegovo kamarilo. Strah ima veeeelikeeeee oči
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
05. 01. 2026 15.50
Jančič piše za Janšo njegov sin pa poskrbi da Janše ne preganjajo.
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
05. 01. 2026 15.50
Tistega sina od Jančiča rabimo. 🤣🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
