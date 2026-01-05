Na čelo protikorupcijske komisije želi pet ljudi

V skladu z 9.a členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije bo kandidacijski postopek za izbiro primernih kandidatov za predsednika in namestnika KPK izvedla kandidacijska komisija, sestavljena iz petih članov, so pojasnili. Kandidacijska komisija ostaja enaka kot pri prvem razpisu. Sestavljajo jo sekretarka v sektorju za transparentnost in politični sistem na direktoratu za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem Urška Gorenc, ustanoviteljica zavoda za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja Nina Ilič, namestnik sekretarja poslanske skupine Gibanja Svoboda Tomi Bahorić, članica komisije za etiko in integriteto pri Sodnem svetu in vrhovna sodnica na upravnem oddelku vrhovnega sodišča Jonika Marflak Trontelj ter namestnica predsednice komisije za etiko in integriteto pri Državnotožilskem svetu in višja državna tožilka na celjskem okrožnem državnem tožilstvu Petra Apšner.

Komisija za preprečevanje korupcije FOTO: Bobo

Kandidacijska komisija mora v 30 dneh, torej do srede, 4. februarja, predsednici republike posredovati seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem o osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije za vsakega kandidata posebej, pa tudi seznam tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev. Ob tem v uradu Nataše Pirc Musar poudarjajo, da komisija ni politično telo in mora svoje naloge opravljati v skladu z zakonom. Pred imenovanjem predsednika protikorupcijske komisije in njegovega namestnika bo urad Pirc Musarjeve povabil kandidata oziroma kandidate, da predstavijo strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije ter dajo morebitna dodatna pojasnila v zvezi s svojo kandidaturo. Nato pa mora predsednica republike v 15 delovnih dneh po prejemu seznama, tj. najkasneje do srede, 25. februarja, imenovati novega predsednika KPK. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi, še pojasnjujejo v njenem uradu.

Pirc Musarjeva se je odločila razpis ponoviti