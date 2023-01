Na čelo združenih muzejev ministrica za kulturo imenovala Natašo Robežnik

Kot so sporočili z vlade, je ministrica za kulturo Asta Vrečko določila vršilko dolžnosti direktorja Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Na mesto je imenovala Natašo Robežnik, z združitvijo sta namreč Jožetu Dežmanu in Željku Osetu prenehala mandata direktorjev Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve.

Robežnikova je po izobrazbi univerzitetna umetnostna zgodovinarka in magistrica znanosti, zaključila je magisterij iz menedžmenta neprofitnih organizacij na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

"Ima več kot 17 let delovnih izkušenj na področju muzejske dejavnosti," so tudi utemeljili izbiro na vladi in pripisali, da je bila od leta 2012 zaposlena v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, v katerem je trenutno vodja Pedagoškega oddelka. Leta 2006 je pridobila naziv kustodinja, leta 2015 naziv višja kustodinja in leta 2021 naziv muzejska svetovalka. Od konca leta 2021 predseduje Sekciji za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije, so tudi pripisali.

Nataša Robežnik bo mesto vršilke dolžnosti direktorja zastopala do imenovanja direktorja po izvedenem javnem razpisu, vendar največ za eno leto, torej najkasneje do 26. januarja naslednje leto. Ministrica je sicer v preteklem tednu zagotovila, da bodo ostala delovna mesta ohranjena.