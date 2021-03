Na čelu avtocestne policije bo Andrej Jurič

Pristojni so sporazum o nastanku avtocestne policije podpisali decembra lani; Jurič tedaj kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije. Ob decembrskem podpisu je novi direktor uprave avtocestne policije izrazil pričakovanje, da bo zaradi avtocestne policije nadzor na omrežju avtocest in hitrih cest učinkovitejši, bolj stalen, trajnejši, pa tudi večstranski.

Generalni direktor Policije Anton Olaj je pojasnil, da je Andrej Jurič najbolj prepričal s svojimi izkušnjami in ocenil, da je po kompetencah močno presegel protikandidate.

Po poročanju Delana policiji načrtujejo, da bosta v prvih mesecih leta ustanovljeni uprava avtocestne policije in specializirana enota avtocestne policije Ljubljana, preostale enote v Celju, Mariboru, Novem mestu in Kopru pa bodo zaživele do maja prihodnje leto.

Po trenutnih projekcijah bo za delovanje avtocestne policije treba zagotoviti okoli 25 zmogljivejših označenih patruljnih vozil, deset vozil za oglede krajev, zagotoviti bo treba tudi določeno število motornih koles in civilnih vozil ter vozil za vgradnjo radarskih sistemov.