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Slovenija

Na čelu družbe 2TDK Marko Pogačnik

Ljubljana, 19. 10. 2026 19.28 pred 15 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
2TDK

Nadzorni svet družbe 2TDK, ki bdi nad projektom drugi tir Divača-Koper, je na seji predčasno odpoklical poslovodstvo družbe in imenoval novo. Novi generalni direktor je Marko Pogačnik, na položaju bo nasledil Mateja Oseta, ki pa ostaja v poslovodstvu družbe, so sporočili iz 2TDK.

Z mesta direktorja družbe je bil medtem odpoklican Marko Brezigar. Marko Pogačnik, ki bo funkcijo nastopil v torek, je trenutno samostojni podjetnik, v preteklosti pa je bil med drugim poslanec SDS, državni sekretar na ministrstvu za finance in direktor takratne Slovenske odškodninske družbe. Od septembra je tudi član in predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije.

Matej Oset in Brezigar sta bila na položaja generalnega direktorja in direktorja imenovana 23. marca 2023.

Nadzorni svet je danes imenoval tudi prokurista družbe, in sicer Aleksandra Srdića.

Nadzorni svet družbe od začetka avgusta sestavljajo predsednik Tine Svoljšak, namestnik predsednik Sašo Sušnik ter člani Iris Dejak, Nejc Vesel in Božidar Godnjavec. Tja jih je za petletni mandat postavila vlada v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK.

Vlada je projektno podjetje 2TDK ustanovila leta marca 2016 z namenom izvajanja vseh potrebnih aktivnosti v fazi priprave in izgradnje drugega tira ter upravljanja z njim v času trajanja koncesijske pogodbe.

Na četrtkovi novinarski konferenci je tedanje vodstvo predstavilo aktualno stanje na največjem infrastrukturnem projektu pri nas. Zaključek glavnine izvedbenih del je po Brezigarjevih besedah predviden do konca letošnjega leta, sledijo pa še testiranja, zaključni postopki in aktivnosti, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja. Uporabno in obratovalno dovoljenje na 2TDK pričakujejo ob koncu prvega četrtletja prihodnje leto.

Tako Brezigar kot Oset sta izpostavila, da je projekt kljub izjemno zahtevni gradnji v kraškem svetu v obdobju izrazite inflacije, rasti cen materialov, energentov in dela ostal znotraj investicijskih načrtov.

Investicijska vrednost projekta znaša okoli 1,1 milijarde evrov, pri čemer je trenutna realizacija 988,65 milijona evrov.

Poleg zaključevanja desnega tira tečejo tudi priprave za gradnjo vzporednega levega tira. 2TDK je v fazi pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja in zemljišč, izvajajo tudi predhodne geološke raziskave. Investicijska vrednost tega projekta znaša 430,2 milijona evrov brez DDV.

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