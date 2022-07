Na čelu komisije, ki bo preiskovala financiranje volilne kampanje, Šetinc Paškova

Za podpredsednika komisije je DZ imenoval poslanca SD Soniboja Knežaka, njeni člani pa so postali Žan Mahnič (SDS), Aleksander Reberšek (NSi) in Nataša Sukič (Levica). Namestniki članov so Janja Sluga (Svoboda), Janez Magyar (SDS), Janez Žakelj (NSi), Predrag Baković (SD) in Milan Jakopovič (Levica).