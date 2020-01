100 najbolje plačanih policistov v državi: kdo so rekorderji in koliko zaslužijo?

SPS in Mlekuš, ki je v začetku leta ob ameriškem atentatu na iranskega generala Kasema Solejmanija , na svojem Facebookovem profilu ostro napadel ZDA in zvezo Nato ter s tem dvignil precej prahu in si tudi prislužil nekaj obsodb , od vlade zahtevajo takojšnjo realizacijo dogovorov o izvedbi strokovne in neodvisne analize zahtevnosti delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb, takojšnjo ureditev vprašanja glede bruto izplačila, vzpostavitev kariernega sistema in sprejetje sistemskih ukrepov za izboljšanje razmer v policiji.

"Kot smo seznanjeni, sicer zgolj iz medijev, je sklep o napovedi in začetku stavke sprejel Svet Sindikata policistov Slovenije, kar je njihova legitimna pravica," je zapisal in pojasnil, da je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj temeljnačlovekova pravica. Stavka je ena izmed oblik uveljavljanja te pravice in predstavlja organizirano prekinitev dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela. Pravica do stavke v policiji se uveljavlja pod pogoji določenimi z Zakonom o stavki in Zakonom o organiziranosti in delu policije. Sklep o začetku stavke pri delodajalcu sprejme organ sindikalne organizacije te organizacije.

Odločitev o morebitni pridružitvi stavki bo na podlagi podrobnega poročila Izvršnega odbora PSS, o izvrševanju stavkovnega sporazuma in danih zavez vlade predvidoma 29. januarja sprejel najvišji stalni organ sindikata – Svet PSS.

"Temeljno poslanstvo sindikatov je, da po svojih najboljših močeh varujejo interese članstva, njihov ekonomsko socialni in materialni položaj ter druge pravice, ki izhajajo iz dela. Upoštevaje slednje sta se sindikata do sedaj praviloma vedno poenotila pri ključnih projektih in zahtevah, ki zadevajo zaposlene v policiji," je še zapisal Cvetko.