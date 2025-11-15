Na čelu Vesne ostajata Zgojznikova in Macerl, predstavili volilni manifest

Kongres zunajparlamentarne stranke Vesna je v Kranju na čelo stranke izvolil zdajšnja sopredsednika stranke Uroša Macerla in Uršo Zgojznik. Na kongresu so potrdili tudi volilni manifest, v katerem so se zavzeli za štiri osnovne stebre, to so boj proti draginji, pospešek gospodarstva, varnost za ljudi in naravo ter povezana skupnost.

Sopredsednik Uroš Macerl je v zaključnem nagovoru članom izpostavil, da želijo narediti Slovenijo "bolj zeleno in bolj pošteno". Za naloge, ki jih čakajo, je po njegovem mnenju potrebno sodelovanje, ne delitve.

Tudi zato so se v Vesni odločili, da se bodo prihajajočih državnozborskih volitev udeležili s stranko Levica, s katero imajo soroden program. Pri tem je Macerl poudaril, da "ni socialne pravičnosti brez zelenih politik". Zavzel se je za novo levosredinsko vlado, ki jo bo sestavljala tudi Vesna. Meni, da Slovenija potrebuje politiko, ki ne bo vsak dan tehtala, kaj se ji bolj izplača. Nujno pa je treba po njegovem mnenju narediti vse, da ohranijo demokracijo za vse. Za podpredsednika stranke sta bila danes izvoljena Jaka Zevnik in Barbara Strajnar, izvoljeni pa so bili tudi člani izvršnega in nadzornega odbora ter sveta stranke.

Potrdili volilni manifest

V danes potrjenem volilnem manifestu so se v Vesni zavzeli za boj proti draginji, torej za znižanje življenjskih stroškov s cenovno dostopnimi stanovanji, spodbujanjem energetske prenove in opremljanjem streh s sončnimi paneli. Izpostavili so še pospešek gospodarstva s podporo krožnemu gospodarstvu ter posodobitvijo infrastrukture za konkurenčno in trajnostno gospodarstvo. Vzpostaviti želijo tudi javni sklad za rast in inovacije ter podpreti lokalne verige. Prav tako so v volilnem manifestu poudarili varnost za ljudi in naravo z zmanjšanjem emisij ter krepitvijo civilne zaščite. Vzpostaviti želijo enoten sistem poveljevanja za boljšo odpornost proti naravnim in digitalnim grožnjam. Kot četrti steber pa so navedli zavzemanje za povezano skupnost, pri čemer so se zavzeli za več participativnih proračunov in za zadruge.

Luka Mesec: Manifest je podoben razmišljanju Levice