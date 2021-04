Na čelu vladnega strateškega sveta za digitalizacijo Uberjev lobist

Strateški svet za digitalizacijo, ki ga je ustanovila vlada in bo deloval kot posvetovalno telo predsednika vlade, bo vodil Mark Boris Andrijanič, sicer Uberjev lobist. Ta je v podjetju zaposlen kot del ekipe za javno politiko podjetja v srednji in vzhodni Evropi. Prihod Uberja v Slovenijo sicer razburja že dalj časa, predvsem med taksisti, ki se bojijo nelojalne konkurence, hkrati pa se podjetje zaradi svoje zaposlitvene politike že dalj časa srečuje tudi z očitki, da še poglablja prekarizacijo delovne sile.

Vlada se je v soboto na dopisni seji seznanila z ustanovitvijo in imenovanjem strateškega sveta za digitalizacijo. Naloga novoustanovljenega strateškega sveta za digitalizacijo je, da za predsednika vlade Janeza Janšo v roku petih mesecev pripravi okvirni predlog potrebnih sistemskih sprememb za pospešitev digitalizacije gospodarstva, javnega sektorja in državne uprave. Med delovnimi področji strateškega sveta so med drugim izpostavili vzpodbujanje digitalizacije gospodarstva in poslovnih procesov, ustvarjanje pogojev za razvoj visokotehnoloških podjetij in njihovo financiranje, privabljanje visokotehnoloških investicij in promocija Slovenije v mednarodnih tehnoloških ter vlagateljskih krogih, razširitev sistemskega poučevanja digitalnih veščin v šolstvu, vključno s programiranjem, in tudi poenotenje digitalnega poslovanja državljanov in podjetij preko storitvenih portalov (eUprava, SPOT, eDavki) z uporabo skupnih gradnikov za elektronsko izmenjavo podatkov.

Na čelu skupine Uberjev lobist Za predsednika strateškega sveta je bil imenovan Mark Boris Andrijanič, sicer član Uberjeve ekipe za javne politike na območju srednje in vzhodne Evrope, ker vodi prizadevanja podjetja za vzpostavljanje partnerstev z vladami in mesti za spodbujanje digitalne preobrazbe in rešitev pametne mobilnosti. Z imenovanjem Uberjevega lobista na čelo sveta naj bi vlada 'uberizirala strateški svet'.

Za predsednika Strateškega sveta je bil imenovan Mark Boris Andrijanič. Za člane Strateškega sveta pa so bili imenovani: Daniel Avdagič, prof. dr. Marko Bajec, Julij Božič, doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, Tomaž Gornik, dr. Marko Grobelnik, doc. dr. Darja Grošelj, dr. Andraž Kastelic, dr. Jure Knez, Miha Lavtar, prof. dr. Jure Leskovec, Medeja Lončar, mag. Gregor Macedoni, Andrej Mertelj, Maja Mikek, mag. Jure Mikuž, Nejc Novak, Marko Pavlišič, dr. Gregor Pipan, dr. Mark Pleško, Matej Potokar, doc. dr. Irena Nančovska Šerbec, Sonja Šmuc, Aleš Špetič, Matej Tomažin, Andraž Tori, prof. dr. Žiga Turk, Žiga Vavpotič, mag. Ajša Vodnik in Igor Zorko.

Ogorčenje taksistov, minister Vrtovec policiji prijavil grožnje Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na družbenem omrežju objavil, da je deležen groženj zaradi predloga novele zakona o prevozih v cestnem prometu ter da jih je tudi prijavil policiji. Novela zakona tudi prinaša zakonsko podlago za delovanje platform, kot je Uber. Obravnava predloga bo v DZ predvidoma na prihodnji redni seji. "Zaradi zakona, ki omogoča modernizacijo taksi prevozov in digitalizacijo sem deležen tudi groženj. To je nesprejemljivo in hkrati močan argument, da sprejmemo predlagano zakonodajo ter sistem uredimo. Od vizije moderne, napredne Slovenije, ne bomo odstopili," je zapisal minister. Pri tem je objavil sliko nekaterih groženj, ki jih je bil deležen prek profila na družbenem omrežju. Gre npr. za besedne zveze, kot so: "Majmune jedan, izađi na ulico ako smeš", "Govedo pokvareno" in "As kj treneru ping pong? Palca ma vedno dva konca".

Ministra je podprl tudi predsednik stranke NSi Matej Tonin, ki je dejal, da so grožnje nedopustne in zgolj dokaz, da Vrtovec "dela pravo stvar". Argumente nasprotnikov prihoda Uberja na slovensko tržišče pa je označil za neresne.

"Minister Jernej Vrtovec iz vrst NSi pripravlja teren za prihod ameriške korporacije Uber. Ta prinaša poslabšanje delovnih pogojev poklicnih taksi voznikov, pospeševanje prekarizacije in nelojalno konkurenco," pa so mnenja v Levici, kjer ostro nasprotujejo noveli zakona. Vlada je sicer že decembra sprejela predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki prinaša tudi zakonsko podlago za delovanje platform za prevoze, kot je Uber. Vozniki prek teh platform bi po predlogu potrebovali licenco. Predlog zakonske spremembe spreminja izvajanje taksi prevozov ter najema vozila z voznikom, predvideva pa tudi zmanjšanje administrativnih ovir za izvajanje taksi dejavnosti. Pogoji za uporabo elektronske aplikacije za avtotaksi prevoze in pri najemu vozila z voznikom so po predlogu enaki, kar naj bi zagotavljalo enako obravnavo obeh vrst prevoza. Taksimetri obenem ne bi bili več obvezni niti za taksiste. Vladi se namreč zdijo nepotrebni, saj se pri prevozih, dogovorjenih prek spletnih platform, cena prevoza in pot dogovorita vnaprej.