Na čelu Zveze veteranov vojne za Slovenijo ostaja Ladislav Lipič

Zveza je lani praznovala 30-letnico ustanovitve, ki so jo obeležili s svečano akademijo in pripravo dveh premičnih razstav. Prav tako so obeležili 55 let ustanovitve slovenske Teritorialne obrambe, so spomnili.

Zveza veteranov vojne za Slovenijo je v Laškem z izvedbo volilnega zbora zaključila mandatno obdobje 2020–2024. Kot so po dogodku sporočili iz zveze, so se v preteklih štirih letih soočili z različnimi izzivi. Med njimi so omenili oteženo delovanje v času omejitev epidemije covida-19 ter odziv ob lanskoletnih poplavah, ki so prizadele tudi njihove člane z nabavo razvlažilnikov in pozneje s finančno podporo.

Slavnostni govornik v uvodnem delu zasedanja je bil obrambni minister Marjan Šarec. "Vaš pogum leta 1991 nam je omogočil, kar imamo danes, zato naj nam nikoli ne bo žal častiti naše slavne preteklosti. 20. stoletje se je začelo z generalom Rudolfom Maistrom, končalo pa z veličastno zmago prav vas, ki sedite tukaj. Ko greš v vojno, je pomembno imeti dušo in srce in se zavedati, da so lahko tudi žrtve," je poudaril.

Opozoril je še, da domoljubje ni domena samo ene politične opcije, ampak je pravica in dolžnost vsakega prebivalca Slovenije.

Ob koncu je izpostavil pomen društva in dobro sodelovanje z ministrstvom pri promociji vojaškega poklica, delu z mladimi in pri ohranjanju vrednot domoljubja in poguma.

Predsednik zveze Lipič pa se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri delu z njimi v preteklem obdobju in promovirali vrednote, "ki jih zastopamo: čast, zvestobo in poštenost".

Po pregledu poročil za preteklo leto in potrditvi načrtov za letošnje leto so bile danes izvedene tudi volitve v organe zveze. Tudi v mandatnem obdobju 2024–2028 jo bo vodil dosedanji predsednik Ladislav Lipič. Za podpredsednike pa so bili izvoljeni Slavko Malešič, Božo Majcen, Vlado Žgeč in Jožko Člekovič.