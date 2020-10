Na cepljenje naročen čez slaba dva meseca, NIJZ: pri zdravniku bo hitreje

"Letos je bolj kot kadarkoli pomembno, da se čim več ljudi s cepljenjem zaščiti pred gripo," piše NIJZ. Zaradi navala in obremenjenosti epidemiologov pa je le dan po začetku cepljenja čakalna doba na območnih enotah NIJZ precej dolga. Naš bralec, ki spada v ogroženo skupino, je na cepljenje naročen šele 15. decembra, skrbi ga, kaj bo, če se do tedaj okuži. NIJZ svetuje vsem, ki so dobili tako oddaljen termin, da pokličejo svojega osebnega zdravnika in cepljenje opravijo v zdravstvenih domovih.

Na nas se je obrnil bralec (ime hranimo v uredništvu), ki spada v ranljivo skupino in se je želel naročiti na (letos za vse brezplačno) cepljenje proti sezonski gripi na svoji območni enoti NIJZ. Kot nam je povedal, je kljub svoji ogroženosti na cepljenje naročen čez slaba dva meseca, in sicer šele 15. decembra. Skrbi ga, ali bo glede na to, da bomo takrat verjetno že v sezoni gripe, cepljenje sploh še učinkovito. Kot je zapisal, je razočaran nad organizacijo cepljenja in nad tem, da je težko že vzpostaviti linijo z NIJZ. V prvih tednih decembra bo po pričakovanju stroke namreč gripa že med nami. Takrat bo pomembno, da bodo imeli tisti iz ranljivih skupin že ustrezno obrambo."Od časa, ko si cepljen, do takrat, ko si zaščiten, mine deset dni, zato ljudje včasih napačno sklepajo, da cepivo ne pomaga,"je pojasnila Nena Kopčaver Gučekiz ZD Ljubljana Vič. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so včeraj pričeli z izvajanjem cepljenja proti gripi v ambulantah območnih enot v ponedeljek. Pri tem so poudarili: "Letos je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da se čim več ljudi zaščiti pred gripo s cepljenjem, še posebej to velja za skupine, pri katerih gripa lahko poteka težje ali z zapleti." Glede na to, da je cepljenje proti sezonski gripi močno priporočeno s strani zdravniške stroke predvsem zaradi zmanjševanja pritiska na bolnišnice v času epidemije covid-19, smo preverili, ali so čakalne dobe na območnih enotah NIJZ res tako dolge?

icon-expand Cepljenje FOTO: Shutterstock

NIJZ: Čakalne vrste pri osebnih zdravnikih so krajše Predstavnik za odnose z javnostmi NIJZ nam je potrdil, da so čakalne dobe za cepljene zaradi velikega povpraševanja in obremenjenosti epidemiologov na območnih enotah NIJZ res dolge:"Včeraj je bil prvi prosti termin v Ljubljani šele 11.11."Žal je temu tako, je dodal in kot rešitev za tiste, ki morajo čakati tako dolgo, svetoval, naj pokličejo svojega osebnega zdravnika in se za cepljenje dogovorijo pri njem. Predvideva, da je čakalna vrsta pri osebnih zdravnikih precej krajša.

Na odgovore Zdravstvenih domov glede povpraševanja o cepljenju in čakalnih dobah pri njih še čakamo. Zakaj cepljenje proti gripi? Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila: ostanemo doma, če zbolimo in bi lahko imeli gripo, temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju/kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav. Najučinkovitejša zaščita pred gripo pa je vsakoletno cepljenje. Cepljenje proti gripi je koristno, saj ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo, so zapisali na NIJZ.

icon-expand Letos je bolj kot kadarkoli pomembno cepljenje proti sezonski gripi. FOTO: Dreamstime