Motike na Cerju vrtelo približno tisoč prostovoljcev

Sadili so sadike avtohtone vrste puhastega hrasta in črnike, delo pa so usmerjali gozdarji iz Zavoda za gozdove Slovenije. Za prve akcije sajenja je bilo na voljo 18.000 sadik, so zapisali v Centru obnove pogorelega Krasa, ki so ga vzpostavile občine Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Komen.

Prostovoljce je nagovoril župan Občine Miren - Kostanjevica Mauricij Humar, ki se je zahvalil za vso pomoč in jih povabil, naj večkrat pridejo pogledat danes zasajena drevesa. Direktor zavoda za gozdove Gregor Danev pa je izpostavil, da je obnova gozdov po požaru tek na dolge proge, saj bo v prihodnjih letih za obnovo gozdov potrebnega še veliko dela in sodelovanja.

Navzoče je pozdravil tudi japonski veleposlanik v Sloveniji Hiromiči Matsušima. Poleg dogodka na Cerju je namreč na meji med Italijo in Slovenijo danes potekala simbolična mednarodna akcija sajenja dreves, ki jo je organiziralo športno, kulturno in izobraževalno društvo Jaz sem najboljši. Drevesa so na njej med drugim sadili predstavniki japonskega veleposlaništva v Sloveniji.