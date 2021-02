Na cerkev na Rožniku nekdo nalepil podobo ministra za obrambo

Pogled na cerkev Marijinega obiskanja, ki stoji na Cankarjevem vrhu na Rožniku, je pogost motiv, ki ga ovekovečijo ljubljanski sprehajalci. To jutro so lahko na rdečkasti cerkvi zagledali nalepljeno podobo predsednika stranke krščanskih demokratov in ministra za obrambo Mateja Tonina .

Odzval se je že Tonin, ki je zapisal: "Mazaške akcije se nadaljujejo. Očitno so naši nasprotniki spoznali, da so šli s kljukastimi križi in zahtevami po smrti predaleč. To je očitno nov pristop, ki bi se mu samo nasmehnil, če ne bi šlo za uničevanje tuje lastnine in kulturnega spomenika."Dodal je še: "Delitve, ekstremizem in sovražni govor se že udejanjajo v vandalizmu. Samo še korak dalje in bodo ogrožena človeška življenja. To norost lahko ustavimo samo skupaj. Zdravilo je v strpnosti, dialogu in sodelovanju. Strnimo vrste za Slovenijo, ne drug proti drugemu."