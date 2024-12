Na cestah do konca leta povečan nadzor policije

Začenja se nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki bo trajala vse do konca leta. Policisti bodo tako v času veselega decembra povečali nadzor na cestah. Z letošnjo akcijo bo AVP ozaveščala tudi o nevarnosti zlorabe drog in zdravil v prometu.

OGLAS

Alkotest FOTO: Policija icon-expand

Na Agenciji za varnost prometa (AVP) in policiji letos ponovno pozivajo k odgovorni vožnji v prazničnem času. "Če se odpravljate na dogodek, kjer je verjetnost, da boste uživali alkohol, vnaprej načrtujte, kako boste varno prišli domov," so zapisali na AVP, ki je tudi koordinator akcije. V tokratni akciji še posebej poudarjajo nevarnosti zlorabe drog v prometu in nevarnih kombinacij drog, alkohola, zdravil in psihoaktivnih snovi in ob tem opozarjajo na akutne učinke drog in trajanja teh učinkov.

Policisti so do novembra letos odredili 407.946 alkotestov, od tega je bilo 9440 pozitivnih. Odredili so tudi 1278 strokovnih pregledov na droge, od tega je bilo 188 pregledov pozitivnih. Pri povzročiteljih prometnih nesreč pa je bil strokovni pregled na droge pozitiven v 91 primerih, so navedli na AVP.