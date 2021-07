Na cestah gneča, na šestih počivališčih bodo delili vodo in preventivna gradiva

Promotorji prometne varnosti bodo na počivališču Torovo v smeri proti Ljubljani, Barje proti Dolenjski in Primorski, Lukovica v smeri proti Štajerski in Ljubljani in na počivališču Podsmreka v smeri proti Ljubljani.

Agencija za varnost prometa ob tem poziva, naj se potniki na pot skrbno pripravijo, v kar spada seznanitev s stanjem na cestah. Vozniki naj med vožnjo odložijo mobilni telefon, vozijo naj na varnostni razdalji in s prilagojeno hitrostjo, so zapisali. Prav tako morajo biti vsi potniki v vozilu ves čas vožnje pripeti.

Zopet so opozorili, da v parkiranem in zaprtem vozilu ne puščamo nikogar, saj lahko hitro pride do vročinskega udara.

Vozniki naj poskrbijo tudi za primerno zasenčenje pred soncem. Močni sončni žarki in bleščanje lahko voznike vseh vozil zaslepijo. Opozarjajo, da je bleščanje najbolj moteče v jutranji vožnji proti vzhodu in večerni proti zahodu. Ob tem je pomembna tudi čistoča zunanjosti in notranjosti vetrobranskega stekla.

Opozarjajo tudi na strpnost pri prehitevanju kolesarjev in mopedistov, pri čemer je treba zagotoviti zadostno bočno razdaljo. Prav tako pa morajo tudi kolesarji in mopedisti poskrbeti za svojo varnost z oblačili svetlih, odsevnih barv.

Ob znakih utrujenosti in zaspanosti, kot so zehanje, pogosto mežikanje, občutek zaspanosti ali izgube pozornost, se je treba ustaviti na varnem mestu. Fizično in psihično naporne so predvsem daljše vožnje, a je previdnost na mestu tudi ob krajših razdaljah.

RAZMERE NA CESTAH

Gost promet in zastoji

- Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, 6 kilometrov.

- Na avstrijski strani Karavank proti Sloveniji, 5 kilometrov. Predor se občasno zapira.

- Na cestah, ki vodijo k mejnim prehodom Dragonja, Starod, Jelšane, Vinica in Metlika proti Hrvaški.

Čakalne dobe na mejnih prehodih

Promet je močno povečan na večini mejnih prehodov s Hrvaško, vozniki pri izstopu iz Slovenije ponekod čakajo več kot dve uri.