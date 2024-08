Na cestah gneča, pred predorom Karavanke 12-kilometrski zastoj

Kot poroča Prometno-informacijski center, je pred predorom Karavanke nastal 12-kilometrski zastoj v smeri Avstrije. Za osebna vozila, namenjena v Kranjsko Goro in na Jesenice, sta možna izvoza Radovljica in Lesce.

Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zastoji so na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, zamuda znaša približno od 35 do 40 minut.

Gneča je prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje ter na južni od Viča do priključka Brezovica.

Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji je nastal štirikilometrski zastoj.