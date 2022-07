Na cestah gostejši promet, zastoji tudi na mejnih prehodih

Razmere na slovenskih cestah so pestre tudi ob začetku tedna. Vozniki bodo zaradi zastojev čakali na ljubljanski obvoznici, na primorski, štajerski in podravski avtocesti, na mariborski vzhodni obvoznici, na primorski hitri cesti ter po več krajevnih cestah. Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje, Starod, Jelšane in Gruškovje. Zaradi dela na cestah je oviran oziroma zaprt promet na ljubljanski obvoznici, na gorenjski avtocesti pri priključku Vodice in na bivši hitri cesti skozi Maribor.

Na ljubljanski južni obvoznici promet med priključkoma Jug in Rudnik poteka samo po skrajno desnem pasu. Nastal je zastoj iz smeri Bizovika in Grosuplja, zato na Prometno-informacijskem centru pozivajo voznike, da ustvarijo reševalni pas. Kje se bodo vozniki peljali dlje časa kot navadno? Zastoji so na gorenjski avtocesti od Broda proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na severni od Bežigrada in na južni obvoznici od priključka Center proti razcepu Kozarje. Zastoj je tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid proti Kosezam, kar voznikom povzroča skoraj enourno zamudo.

Vozniki se bodo zaradi prometnih kolon dlje časa vozili tudi po štajerski avtocesti med Blagovnico in Trojanami, na podravski avtocesti med Zaklonom in mejnim prehodom Gruškovje, po mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor sever in Dragučovo proti Ljubljani, po primorski hitri cesti med Bertoki in Koprom proti Izoli in po cestah Šmarje - Koper v obe smeri, Padna - MP Dragonja, Sečovlje - MP Sečovlje, Podsmreka - Brezovica in Ljubljana - Brezovica. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na izvozu Divača iz smeri Kopra, na gorenjski avtocesti pa je zaprt vozni pas med Brodom in Šentvidom proti Kosezam. Zaradi še vedno trajajočih požarov na območju Krasa, pa na Prometno-informacijskem centru opozarjajo, da vozniki na relaciji Ljubljana - razcep Nanos - Nova Gorica občasno lahko pričakujejo gasilska vozila v konvojih.

Stanje na mejnih prehodih Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje, Starod, Jelšane in Gruškovje. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil za vstop v državo čakajo približno 30 minut, tovorna vozila do ene ure. Za izstop na tem mejnem prehodu vozniki osebnih vozil lahko pričakujejo do dvourno čakanje. Na mejnem prehodu Sečovlje vozniki osebnih vozil tako za vstop kot za izstop čakajo do ene ure. Na mejnem prehodu Petrina za vstop ni potrebno čakati, bodo pa vozniki, ki bodo želeli izstopiti iz države čakali približno 30 minut - enako situacijo lahko pričakujejo vsi tisti, ki bodo na mejnem prehodu Jelšane. Na Dragonji je čakalna doba do ene ure, na Sočergi pa do 30 minut.

icon-expand Gneča na cestah (slika je simbolična)