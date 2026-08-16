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Slovenija

Na cestah marsikje zastoji, pred Karavankami je ta večkilometrski

Ljubljana, 16. 08. 2026 12.43 pred 2 urama 1 min branja 12

Avtor:
STA K.H.
Zastoj pri CP Hrušica

Na več odsekih cest po državi, med drugim na nekaterih avtocestah ter cestah v turističnih krajih in njihovi okolici, so tudi danes zastoji. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji trikilometrski zastoj, prav tako je zastoj na avstrijski strani predora proti Sloveniji. Občasno ga tam zapirajo.

Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Karteljevo proti Novemu mestu. Prav tako je zaradi prometne nesreče oviran promet na cesti Postojna – Ribnica – Ilirska Bistrica pri Mali Pristavi.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji trikilometrski zastoj. Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je prav tako tri kilometra dolg zastoj. Predor proti Sloveniji občasno zapirajo.

Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste za promet na gorenjski avtocesti proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola, Dragonja-Koper, Šmarje-Dragonja in Izola-Strunjan, kjer je pri Valeti promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno.

Ponekod promet ovirajo okvarjena vozila.

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KOMENTARJI12

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bandit1
16. 08. 2026 15.02
Pa saj so na dopustu in lahko stojijo in čakajo, tisti ki morajo it delat pa jim j. vse po spisku.
Odgovori
0 0
Pinokio
16. 08. 2026 14.55
Mogoče bo kaj boljše, ko bosta v obratovanju oba predora v Karavanškem predoru. Sicer je pa fizika zelo razumljiva, ne moreš povečati pretoka, če imaš preozko grlo oziroma cev. Za tak dopustniški naval s severa je normalno, da ne morejo cesti 'požreti' vsega prometa. Posebej še, ko je sredi poletne sezone en kup ovir na cestah. Mislim, da je to vsakemu normalnemu človeku razumljivo. Manj razumljivo pa je, da imajo vinjete polno ceno.
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0 0
Lux_43
16. 08. 2026 14.37
Ja, kaj, turistična sezona je, kaj zdej. še diplomirani politolog Cigler je raje na morju, kot da bi se odzval na klice kmetijstva, na hitre finančne ukrepe. Sem rekel, da je tip nesposoben. V mandatu 2020-2022 se vam je menil za reformo po ključu 42/62. Analitik javne uprave in politik ima velik s kmetijstvom, ja.
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+0
1 1
Potouceni kramoh
16. 08. 2026 13.51
Danes sem zopet monsinjorja Vrtovca in penzionista Guzeja videl kako se skupaj z božjim križem vozita od fare do fare in čekirata promet.Bravo,tako se dela.Z božjo pomočjo se v nebesa pride ne sam od točke A do B.
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+2
3 1
Andrej Križman
16. 08. 2026 13.43
NOva vlada ,novo vodstvo darsa pa vse po starem Kje so zdej uni k so krivdo za zastoje valil na Goloba in Ribica
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+4
4 0
txoxnxy
16. 08. 2026 14.10
Korit se je že sprazno sam levičarski svinjak na darsu je potrebno do temeljev očistit potem bo pa začelo it na boljše .
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+0
1 1
Pinokio
16. 08. 2026 14.57
Ko ga bodo napolnili s samimi problematiki, se ti bo še kolcalo po prejšnji vladi.
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0 0
zibertmi
16. 08. 2026 13.39
le kje je minister velikih ust in idej,na morju ,na brezjah v zakristiji,kot teolog ima verjetno privilegije.mogoče pomaga delat v spovednici,desni imajo ogromno grehov,težko se jih bo spovedat
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+3
4 1
Jožajoža
16. 08. 2026 13.29
Vrtovec,kaj se dogaja
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+3
4 1
jedupančpil
16. 08. 2026 13.05
švaba gre domu zadn cajr, sam guzva in guzva
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+1
1 0
SDS_je_poden
16. 08. 2026 13.01
Švabska chanarija se vrača nazaj. Avto za 50, 60 jurjev, zadaj pa vleče zlupano prikolico za 10 jurjev.
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+3
3 0
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