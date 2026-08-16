Na cestah marsikje zastoji, pred Karavankami je ta večkilometrski

Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Karteljevo proti Novemu mestu. Prav tako je zaradi prometne nesreče oviran promet na cesti Postojna – Ribnica – Ilirska Bistrica pri Mali Pristavi.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji trikilometrski zastoj. Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je prav tako tri kilometra dolg zastoj. Predor proti Sloveniji občasno zapirajo.

Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste za promet na gorenjski avtocesti proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola, Dragonja-Koper, Šmarje-Dragonja in Izola-Strunjan, kjer je pri Valeti promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno.

Ponekod promet ovirajo okvarjena vozila.