Na cestah močno zgoščen promet, najhuje na primorski avtocesti

Zastoji so na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in Brezovico proti Ljubljani, na podravski avtocesti med priključkom Zaklin Gruškovjem proti Hrvaški ter na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in vzhod proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga en kilometer, proti Avstriji pa dva kilometra.

Kolone vozil so še na ljubljanski zahodni obvoznici od Šmartnega mimo Kosez in Kozarij ter na ljubljanski južni obvoznici od Barja mimo Kozarij proti Vrhniki. Gneča vozil je tudi na cestah Vič-Brezovica, Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper.