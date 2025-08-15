Svetli način
Slovenija

Štajerska avtocesta ponovno odprta, nastajajo zastoji

Ljubljana, 15. 08. 2025 10.52 | Posodobljeno pred 2 urama

Štajerska avtocesta je bila nekaj časa zaradi prometne nesreče zaprta med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Še vedno pa nastajajo zastoji, prav tako na Gorenjski avtocesti in v smeri proti Obali.

Zastoj na Štajerski avtocesti
Zastoj na Štajerski avtocesti FOTO: Promet.si

Zaradi prometne nesreče je nastal daljši zastoj v smeri proti Ljubljani. Kot so nam povedali na PU Maribor, gre za prometno nesrečo II. kategorije z lažjimi poškodbami, ki so nastale pri trku avtomobila in motornega vozila. Pri Dramljah proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje, zamuda znaša med 20 in 30 minut.

Povečan promet je tudi na Gorenjski avtocesti. Gorenjski policisti zaznavajo gost promet iz notranjosti države proti predoru Karavanke, vzporednih cestah in na vseh cestah, ki vodijo do izletniško-turističnih krajev (Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Jezersko, Vršič, itd...). "Glede na gostoto prometa je trenutno kolona vozil pred predorom Karavanke okoli šest kilometrov. Predor bodo lahko, kot je bilo to tudi že v preteklosti, občasno zapirali. Policisti bodo ob daljši koloni pred predorom Karavanke zaprli izvoz Jesenice vzhod (Lipce) za tranzitni promet v smeri Kranjske Gore. Promet bo dovoljen izključno za "lokalni promet", v skrbi za pretočnost in zagotavljanje interventne poti skozi mesto Jesenice," so zapisali.

Gost promet je tudi zaradi današnjega praznika in dogodka na Brezjah na relaciji izvoz Brezje - izvoz Lesce na gorenjski avtocesti v smeri Karavank. Na teh dveh izvozih in uvozih obstaja možnost naleta, zato policisti še posebej pozivajo vse voznike na pazljivost in zagotavljanje primerne varnostne razdalje in prilagoditev hitrosti glede na stanje in potek prometa. Gost promet z možnostjo zastojev je tudi v obeh smereh na relaciji Lesce-Bled-Bohinj.

Zastoji nastajajo tudi proti Obali, in sicer iz smeri Gorenjske od Brda proti Vrhniki, kjer je zamuda 25 minut ter iz smeri Ljubljana Vič proti Vrhniki (zamuda 15 - 20 minut).

KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kolosej
15. 08. 2025 13.43
Problem vseh vpletenih v promentno shemo na čelu z nepotrebnimi agencijami je, da je v primeru lažjih poškodb in zvitega pleha, vse udeležence nezgode takoj odstraniti v travo in sprostiti promet. Itak bodo fotografij nezgode na fb ipd čez 60 sec kot dokaz policiji kaj se je zgodilo. To kar spremljamo sedaj je j...e naroda. Na suho
ODGOVORI
0 0
txoxnxy
15. 08. 2025 13.30
+3
To pa nisem vedel da je kdaj med Bistrico in Konjicami obstajala avtocesta! To kar se tam nahaja je kozja steza za katero pa Dars kasirat ko še sploh narejena ni bila.
ODGOVORI
4 1
Glotar
15. 08. 2025 13.27
+8
avtocesta je nekoč obstajala....
ODGOVORI
8 0
Slovenecsem
15. 08. 2025 13.27
+8
Veste kaj, Ribič naj gre ribe lovit, Dars pa naj prevzame nekdo, ki se razume na avtoceste in na obnovo cest.
ODGOVORI
8 0
anabanana
15. 08. 2025 13.16
+14
"Štajerska avtocesta med Bistrico in Konjicami obstajala", a zdaj pa je ni več, a moderator ne pogleda naslovov preden se objavi
ODGOVORI
14 0
Bigbadjohn
15. 08. 2025 13.25
+7
Jih ne, ker ves svoj dragoceni čas porabi za zatiranje svobode govora.
ODGOVORI
7 0
Sushilover
15. 08. 2025 13.14
+9
Je obstajala, pravilno. Ker sedaj je slabša glede prevoznosti, kot jadranska magistrala v 80 in 90ih.
ODGOVORI
9 0
Minifa
15. 08. 2025 13.13
+11
Res je kar piše v naslovu, obstajala je neka avtocesta ki se je spremenila nv parkirišče.
ODGOVORI
11 0
Infiltrator
15. 08. 2025 13.12
+3
Temu je zato tako ker ko so začeli delati se ni nič razmišljalo v prihodnost ,se več vsi zraven si gradili hiše, vikende in se marsikaj zraven bila politika ,ki je tudi zdaj prisotna in dobro vsi vemo kako vse skupaj deluje in tudi v bodoče ne bo nič bolje...
ODGOVORI
3 0
brabusednet
15. 08. 2025 13.08
+4
Darsu podelit najvišje državno odlimovanje za prepoznavnost Slovenije v svetu.Če te zahodno ali seveno evropejec vpraša od kje si mu poveš od tam kjer so najdaljše kolone na cestah.Sem prepričan,da bodo vsi pravilno ugotovili.
ODGOVORI
4 0
DP26
15. 08. 2025 13.03
+11
V naslov ste prav napisali da je obstajala, sedaj je to bolj podobno navadni cesti.
ODGOVORI
11 0
Slovenecsem
15. 08. 2025 13.31
+1
Ne ni to navadna cesta, to je parkirišče z zelo drago parkirnino - Vinjeto🥶
ODGOVORI
1 0
rogla
15. 08. 2025 13.01
+3
A avto ni motorno vozilo, razen če ni električno?
ODGOVORI
3 0
akola
15. 08. 2025 12.57
+9
Ne razumem kako je to mogoče, če Ribič pravi, da je v času dopustov najmanj prometa.
ODGOVORI
9 0
Potouceni kramoh
15. 08. 2025 12.55
+7
Dobrodošli v največje skrpucalo od države po mnenju domačinov in tujcev,ki se fijakajo skozi.
ODGOVORI
9 2
Arrya
15. 08. 2025 12.55
+7
Vsak dan vidimo članek o težavah na slovenskih avtocestah. A medtem prejema DARS letno v proračun takšne vsote, da bi lahko vozili po zlatih cestah. Le kam gre denar?
ODGOVORI
7 0
ho?emVšolo
15. 08. 2025 12.51
+10
"obstajala" v naslovu članka ali obstala
ODGOVORI
10 0
