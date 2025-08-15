Štajerska avtocesta ponovno odprta, nastajajo zastoji

Zaradi prometne nesreče je nastal daljši zastoj v smeri proti Ljubljani. Kot so nam povedali na PU Maribor, gre za prometno nesrečo II. kategorije z lažjimi poškodbami, ki so nastale pri trku avtomobila in motornega vozila. Pri Dramljah proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje, zamuda znaša med 20 in 30 minut.

Povečan promet je tudi na Gorenjski avtocesti. Gorenjski policisti zaznavajo gost promet iz notranjosti države proti predoru Karavanke, vzporednih cestah in na vseh cestah, ki vodijo do izletniško-turističnih krajev (Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Jezersko, Vršič, itd...). "Glede na gostoto prometa je trenutno kolona vozil pred predorom Karavanke okoli šest kilometrov. Predor bodo lahko, kot je bilo to tudi že v preteklosti, občasno zapirali. Policisti bodo ob daljši koloni pred predorom Karavanke zaprli izvoz Jesenice vzhod (Lipce) za tranzitni promet v smeri Kranjske Gore. Promet bo dovoljen izključno za "lokalni promet", v skrbi za pretočnost in zagotavljanje interventne poti skozi mesto Jesenice," so zapisali.