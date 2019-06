Na cestah od zgodnjega jutra zastoji, na mejnih prehodih čakalne dobe

Zaradi povečanega prometa nastajajo zastoji na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje v smeri proti Primorski, na štajerski avtocesti pred priključkom Sneberje proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Kranju ter na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje.

Promet je zgoščen tudi na primorski avtocesti pred Ravbarkomando proti Kopru ter na cesti Šmarje–Dragonja pred mejnim prehodom Sečovlje proti Hrvaški.

Čakalne dobe so trenutno na mejnih prehodih Dragonja in Gruškovje. Za izstop iz države vozniki na Gruškovju čakajo 50 minut, za vstop v državo na Dragonji pa 45 minut.

Zaradi del bo od nedelje od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj zaprta vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti Vipava–Razdrto, za tovorna vozila preko prehoda Fernetiči.

Zaradi hitrostne dirke bo danes in v nedeljo, med 7. in 19. uro, zaprta glavna cesta Novo mesto–Metlika, med Dolnjo Težko Vodo in Jugorjem pri Metliki.