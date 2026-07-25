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Slovenija

Na cestah po državi zastoji, kolone tudi na mejnih prehodih

Ljubljana, 25. 07. 2026 10.42 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
N.L. STA
Kolona za vstop na Hrvaško

Na več odsekih cest in avtocest po državi nastajajo zastoji. Največji so na primorski in štajerski avtocesti, na cestah na Obali in pred Bledom ter pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kjer so daljši zastoji tudi na glavnih cestah in cestninskih postajah.

Kolona pri Postojni
Kolona pri Postojni
FOTO: Promet.si

Na štajerski avtocesti je zastoj pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, zamuda znaša od 20 do 30 minut, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Na primorski avtocesti vozila stojijo med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru, zamuda znaša okoli 20 minut. V smeri proti Ljubljani je zastoj pred Postojno.

Pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške vozila čakajo od 30 do 40 minut. Zastoji so tudi na cestah Lesce–Bled, Šmarje–Koper ter na koncu izolske obvoznice proti Portorožu.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3–4 kilometre.

Kolona za vstop na Hrvaško
Kolona za vstop na Hrvaško
FOTO: Hak

Hrvaški avtoklub poroča, da je že od jutra povečan promet proti jugu, zlasti na avtocestah A1 in A2. Več gneče je tako na cestninskih postajah kot na počivališčih, križiščih in v predorih. Vozniki in potniki čakajo tudi na mejnih prehodih za izstop iz Hrvaške.

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KOMENTARJI6

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mestni
25. 07. 2026 12.03
Vrtovec še en lažnivec
Odgovori
0 0
tech
25. 07. 2026 11.51
Hrvati bi nam morali plačat odškodnino za to norišnico, ki moramo trpat že vsako leto.
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+1
1 0
Misika1967
25. 07. 2026 11.46
Kj je Vrtovec a ni rekel da se dela ponoci da bo guzva takoj mimo??? Laznivi palcek
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-1
1 2
Pametna glavca
25. 07. 2026 11.18
Mama kupi mi helikopter, .... LOL
Odgovori
+2
2 0
duhccc
25. 07. 2026 11.16
je to kej novga dobrodosli v sloveniji k so obljubljal drugo svico in smo v zaostanku par desetletji...
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+1
2 1
BBcc
25. 07. 2026 11.11
Vrtovec je car. 🙆😂😂😂😂😂
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-2
2 4
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