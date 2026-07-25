Na cestah po državi zastoji, kolone tudi na mejnih prehodih

Na štajerski avtocesti je zastoj pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, zamuda znaša od 20 do 30 minut, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Na primorski avtocesti vozila stojijo med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru, zamuda znaša okoli 20 minut. V smeri proti Ljubljani je zastoj pred Postojno.

Pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške vozila čakajo od 30 do 40 minut. Zastoji so tudi na cestah Lesce–Bled, Šmarje–Koper ter na koncu izolske obvoznice proti Portorožu.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3–4 kilometre.