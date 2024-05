Na cestah povečan promet iz smeri Avstrije: ponekod že gneča

Zaradi praznika (Jezusov vnebohod) v sosednjih državah so danes močno obremenjene avtocestne vpadnice iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Promet bo povečan vse do nedelje, ko se bodo prometni tokovi obrnili, na družbenem omrežju X sporoča infoPot.

Kot poroča Prometno-informacijski center, je trenutno gneča na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Povodje in razcepom Koseze proti Ljubljani. Zamuda znaša med 15 in 20 minut. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid.

Na štajerski avtocesti je povečan promet na posameznih odsekih med priključkom Blagovica in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Gneča je tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici do priključka Brezovica in naprej proti Primorski.