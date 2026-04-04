Zastoji na štajerki in primorki, pot se podaljša

Povečano gostoto prometa je pričakovati zlasti dopoldan. Po podatkih prometnoinformacijskega centra se na primorski avtocesti zastoji pojavljajo med Razdrtim in Ravbarkomando proti Ljubljani (zamuda približno pol ure), med Uncem in Postojno proti Kopru (zamuda približno 15 minut) in med razcepom Gabrk in Divačo proti Kopru. Na štajerski avtocesti med o zastoju poročajo med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Na primorski avtocesti je ob tem promet dopoldan ovira tudi prometna nesreča pri Postojni v delovni zapori. Zastoj je ostaja med Postojno in Ravbarkomando proti Ljubljani.

Na prometnoinformacijskem centru napovedujejo tudi bolj polna počivališča, na avtocestah in hitrih cestah pa pričakujejo večje število vozil s tujo registracijo in povečano gostoto prometa v tranzitnih smereh. Prazniki namreč prinašajo podaljšan konec tedna, v nekaterih državah pa so se počitnice začele že v petek. Tako je povečano gostoto prometa pričakovati predvsem od Avstrije proti Hrvaški in od Italije proti Madžarski. Ob močno povečanem prometu je pričakovati zastoje pred mejnimi prehodi z Avstrijo in Hrvaško, na Obrežju, Karavankah, Šentilju in Gruškovju. Zastoji so možni tudi med Koprom in prehodi s Hrvaško, predvsem na Sečovljah in Dragonji. Zastoji lahko nastanejo tudi na ljubljanskem avtocestnem obroču, primorski avtocesti ter na območju delovnih zapor med Celjem in Framom, Domžalami in Šentjakobom, na območju Postojne, med Trebnjim in Novim mestom, med Lescami in Jesenicami.

Omejitev za tovorni promet nad 7,5 ton danes sicer v Sloveniji ni, v nedeljo in ponedeljek pa bodo veljale med 8. in 22. uro.

Marsikdo pa bo lepo vreme v teh prazničnih dneh izkoristil tudi za kak izlet. Tako prometnoinformacijski center pričakuje povečan promet tudi zaradi obiska turističnih in izletniških točk. Vremenska napoved je namreč bolj optimistična, kot prometna. Po napovedih Agencije RS za okolje bo danes delno jasno, več oblačnosti bo občasno v krajih severno in vzhodno od nas. Čez dan bo topleje kot v petek, živo srebro se bo po napovedih povzpelo nad 20 stopinj Celzija. Podobno prijetno vreme je pričakovati tudi v prihodnjih dneh. Za nedeljo prometnoinformacijski center pričakuje običajno obremenitev prometa. V ponedeljek bo po Sloveniji predvsem med 9.30 in 12. uro povečano število motoristov, saj bo v Mirni Peči potekal vseslovenski blagoslov motorjev.

Dela na železnici

Na velikonočni konec tedna je zaradi del v sklopu celovite nadgradnje znova popolnoma zaprt osrednji del glavne ljubljanske železniške postaje. Danes in v nedeljo tako na osrednje perone ljubljanske železniške postaje ne bo pripeljal ali z njih odpeljal noben vlak. Vse vlake, ki potujejo proti Gorenjski, bodo Slovenske železnice konec tedna nadomestile z avtobusnimi prevozi na relaciji Ljubljana-Jesenice-Beljak in v obratni smeri. Prav tako bodo za vse vlake proti Primorski organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Borovnica in nazaj. Nadomestni avtobusi bodo vozili po prilagojenem voznem redu, potniki pa bodo vstopali in izstopali na ploščadi ob tiru 1 v neposredni bližini železniške postaje.

