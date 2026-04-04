Slovenija

Zastoji na štajerki in primorki, pot se podaljša

Ljubljana, 04. 04. 2026 07.18 pred 24 dnevi 4 min branja 20

Avtor:
STA M.P.
Nesreča na avtocesti

Ob praznovanju velike noči je pričakovati povečan promet na vseh odsekih po Sloveniji, zaradi praznikov in počitnic pa bo podobno vse do torka, opozarja prometnoinformacijski center. Na primorski in štajerski avtocesti se že pojavljajo zastoji, promet pa je ob tem dopoldan pri Postojni ovirala tudi prometna nesreča v delovni zapori.

Povečano gostoto prometa je pričakovati zlasti dopoldan. Po podatkih prometnoinformacijskega centra se na primorski avtocesti zastoji pojavljajo med Razdrtim in Ravbarkomando proti Ljubljani (zamuda približno pol ure), med Uncem in Postojno proti Kopru (zamuda približno 15 minut) in med razcepom Gabrk in Divačo proti Kopru. Na štajerski avtocesti med o zastoju poročajo med Blagovico in Trojanami proti Mariboru.

Na primorski avtocesti je ob tem promet dopoldan ovira tudi prometna nesreča pri Postojni v delovni zapori. Zastoj je ostaja med Postojno in Ravbarkomando proti Ljubljani.

Gost promet
FOTO: Miro Majcen

Na prometnoinformacijskem centru napovedujejo tudi bolj polna počivališča, na avtocestah in hitrih cestah pa pričakujejo večje število vozil s tujo registracijo in povečano gostoto prometa v tranzitnih smereh. Prazniki namreč prinašajo podaljšan konec tedna, v nekaterih državah pa so se počitnice začele že v petek. Tako je povečano gostoto prometa pričakovati predvsem od Avstrije proti Hrvaški in od Italije proti Madžarski.

Ob močno povečanem prometu je pričakovati zastoje pred mejnimi prehodi z Avstrijo in Hrvaško, na Obrežju, Karavankah, Šentilju in Gruškovju. Zastoji so možni tudi med Koprom in prehodi s Hrvaško, predvsem na Sečovljah in Dragonji. Zastoji lahko nastanejo tudi na ljubljanskem avtocestnem obroču, primorski avtocesti ter na območju delovnih zapor med Celjem in Framom, Domžalami in Šentjakobom, na območju Postojne, med Trebnjim in Novim mestom, med Lescami in Jesenicami.

Omejitev za tovorni promet nad 7,5 ton danes sicer v Sloveniji ni, v nedeljo in ponedeljek pa bodo veljale med 8. in 22. uro.

Marsikdo pa bo lepo vreme v teh prazničnih dneh izkoristil tudi za kak izlet. Tako prometnoinformacijski center pričakuje povečan promet tudi zaradi obiska turističnih in izletniških točk.

Vremenska napoved je namreč bolj optimistična, kot prometna. Po napovedih Agencije RS za okolje bo danes delno jasno, več oblačnosti bo občasno v krajih severno in vzhodno od nas. Čez dan bo topleje kot v petek, živo srebro se bo po napovedih povzpelo nad 20 stopinj Celzija. Podobno prijetno vreme je pričakovati tudi v prihodnjih dneh.

Za nedeljo prometnoinformacijski center pričakuje običajno obremenitev prometa. V ponedeljek bo po Sloveniji predvsem med 9.30 in 12. uro povečano število motoristov, saj bo v Mirni Peči potekal vseslovenski blagoslov motorjev.

Dela na železnici

Na velikonočni konec tedna je zaradi del v sklopu celovite nadgradnje znova popolnoma zaprt osrednji del glavne ljubljanske železniške postaje. Danes in v nedeljo tako na osrednje perone ljubljanske železniške postaje ne bo pripeljal ali z njih odpeljal noben vlak.

Vse vlake, ki potujejo proti Gorenjski, bodo Slovenske železnice konec tedna nadomestile z avtobusnimi prevozi na relaciji Ljubljana-Jesenice-Beljak in v obratni smeri. Prav tako bodo za vse vlake proti Primorski organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Borovnica in nazaj.

Nadomestni avtobusi bodo vozili po prilagojenem voznem redu, potniki pa bodo vstopali in izstopali na ploščadi ob tiru 1 v neposredni bližini železniške postaje.

Zaključek prve faze nadgradnje osrednje železniške postaje
FOTO: POP TV

Kljub zapori bodo vlaki medtem tudi ta konec tedna vozili z začasnih peronov na Šmartinskem nadvozu (tiri 95-98), na katere je dostop za potnike z Masarykove ceste.

V smeri proti Dolenjski sprememb v potniškem prometu ne bo, promet proti Štajerski pa bo prilagojen - del vlakov bo odpeljal z začasnih peronov, za del povezav pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Ljubljana Zalog in nazaj. Tudi ti avtobusi bodo pot začeli na ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji.

Zaradi spremenjene organizacije prometa v Slovenskih železnicah pričakujejo podaljšane potovalne čase in morebitne zamude tudi na drugih delih železniškega omrežja po državi. Potnikom svetujejo, da pred odhodom na spletnih straneh Železnic preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in načrtovano pot ustrezno časovno prilagodijo.

Gre za tretjo popolno zaporo od začetka februarja, potniški železniški promet poteka prilagojeno, tudi z nadomestnimi avtobusi.

V ponedeljek zjutraj bo postaja nato znova odprta in promet bo stekel po obsežnim delom prilagojenem režimu, ki velja od sredine lanskega decembra.

Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom sicer intenzivno poteka in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo nato dela na tirih premaknila v smeri Most oz. Vodmata.

promet železnica ceste
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

energetik10
04. 04. 2026 13.12
prevozil od Milana do Vipavske doline, 3 pasovnica in niti enega (1!) dela na cesti, pri nas pa jaooo, na primorskem dve delovisci, na stajerskem se dve…
4krogci
04. 04. 2026 14.05
je pa zato bilo zadnjih 10 let stalno delo na cesti na tem istem odseku ki g aomenjas. sploh je bilo zabavno ko so sirli AC proti benetkam..
R 500
04. 04. 2026 12.40
Tovornjake na vlak!
4krogci
04. 04. 2026 14.06
neizvedljivo
JanezNovak13
04. 04. 2026 12.38
"Zastoji na štajerki in primorki, pot se podaljša" Torej: če ni zastojev je moja pot dolga 100 km in 110 km, če so zastoji? Čas potovanja se podaljša in ne pot.
4krogci
04. 04. 2026 14.06
pol pa isces obvoze po regionalni cesti in se posledicno pot podaljsa
ap100
04. 04. 2026 12.10
očitno je bencin še vedno poceni
Un71
04. 04. 2026 12.30
Pa zdravniki, pa zidarji, pa še pa še... je prepoceni ane? LOL
ap100
04. 04. 2026 12.40
ne zdravnike in zidarje rabiš nujno in so predragi, izlet na morje pa ni nujen zato si ga plačaš prostovoljno
4krogci
04. 04. 2026 14.09
pa zakaj bi mogu bit doma ce se bencin podrazu?? kaj vi resno tko zivite da ko se 50 litrski rezervar podrazi za 5€ si nemorete vec privoscit enga druzinskega izleta in ste pol doma zaprti? seveda pa ni tezko ob nedeljah pustit 10 in vec € v cerkvi ane? pa tud u blizni vaski beznici 20€ za par spricerjev tud ni tezava ane?
Verus
04. 04. 2026 12.02
vsako leto ... ze dve desetletji. iste "novice". Ta drzava je tako pravno skropucalo, da je groza in strah. 20 let zastoji na cesti
Ricinus
04. 04. 2026 11.59
Izgleda, do bo potrebno zapreti še kakšno ožino, da se promet malo normalizira
mojcd
04. 04. 2026 11.40
Ker je treba tudi tam iti nad 100 in rit na rit, smo pac sebicni vozniki, samo jaz sem na cesti, noben drug, samo jaz grem na mothe, in samo meni se moras umakniti. In tako razmislja 2.000.000 slovencev, 1.999.999 je slabih samo jaz sem najboljsi
Uporabnik1921539
04. 04. 2026 11.50
saj se lahko umaknes,pa ti ne bo nihce za zadkom vozil.Si pomislil na to,ce si tako zelo top
Netajkun
04. 04. 2026 11.54
Jaz bi prej rekel, da se v koloni poigravajo z novodobno elektroniko po ogromnih ekranih . . in spregledajo zaustavitev. Tega bo vedno več. A uporabo mobilnikov se pa še vedno kaznuje?
User2475689
04. 04. 2026 08.47
Golobnjak zapira ceste.
Špica
04. 04. 2026 11.02
in kaj bi bilo drugace ce bi bil tvoj Janezek? objasni sapphiretaly.
mentorhercul
04. 04. 2026 08.16
Cena goriv še ne vpliva na količino prometa.
St. Gallen
04. 04. 2026 09.46
Zato pa je BYD, Tesla in ostali, ki se prihajajo
mojcd
04. 04. 2026 11.41
Ceno goriv narekuje povprasevanje, ne vojna, mediji so kupce nagnali na pumpe, zato je benz se prepoceni, ker ce tudi bo 4€ bodo ljudje tankal masovno, ker slovencu ne mores vzeti svobode premikanja z avtom, ter parkinga pred vrati
