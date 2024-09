Na cestah še težave zaradi vremena, dan bo oblačen z nekaj padavinami

Potem ko so obilne padavine v četrtek težave povzročale predvsem na Obali, so se nato preselile bolj proti vzhodu. Ponoči se je tako nadaljevalo pestro vremensko dogajanje. Kljub vsemu se najbolj črni scenariji po pojasnilih predstavnikov Arsa niso uresničili.

Najbolj črni scenariji se na srečo niso uresničili. FOTO: Bobo icon-expand

Danes bo oblačno. Padavine bodo slabele in od zahoda postopno ponehale, na vzhodu šele popoldne. V severni in severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter, burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem od 14 do 18 °C.Jutri bo pretežno oblačno. Sprva bo občasno rahlo deževalo predvsem v severnih krajih, popoldne pa postopno tudi ponekod drugod, verjetneje v vzhodni Sloveniji. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki bo izrazitejši v severnih krajih.

V osrednjem in južnem delu Slovenije je že do četrtka zvečer po poročanju portala Neurje.si padlo krepko čez 100 milimetrov padavin, zaradi nočnega obnavljanja padavin pa je večina vodotokov že na visokovodnih pretokih. Ponoči so se po napovedih Arsa predvsem na jugu Slovenije še pojavljale obilne padavine z nalivi. Zapihal je okrepljen veter severnih smeri. Burja na Primorskem pa je v sunkih dosegla hitrosti do 100 kilometrov na uro. Kot napovedujejo vremenoslovci, bodo danes še naraščale Sava v spodnjem toku, Ljubljanica, Krka in reke na vzhodu države, ki se lahko razlivajo na običajnih območjih. V soboto se bo večina pretokov po državi zmanjševala, le Mura bo še naraščala. Na zahodu bo prevladovala srednja, na vzhodu države pa velika vodnatost rek. Kljub vsemu se najbolj črni scenariji po pojasnilih predstavnikov Arsa niso uresničili. Padavin sicer še ni konec, saj v naše kraje prihaja hladna fronta in je ponekod celo že snežilo, a večjih težav ne pričakujejo več.

Čeprav se torej najhujše ni uresničilo, pa je tudi tokratno deževje za seboj pustilo posledice. Kot so opozorili uporabniki družbenih omrežij, so imeli po letu dni nekateri žal spet popravljene domove.

