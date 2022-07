Na cestah se znova gnete pločevina, najdlje vozniki čakajo na Gruškovju

Zastoj se tako že pojavlja na podravski avtocesti od Podlehnika proti Gruškovju, kjer je zastoj dolg pet kilometrov. Prav tako pa tudi na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško: pred Jelšanami, Metliko in Starodom (2,5 kilometra) in pred mejnim prehodom Vinica, kjer je dolg približno kilometer.

Daljše čakalne dobe pa so že na mejnih prehodih Starod, Jelšane, Vinica, Metlika, Obrežje, Dobovec, Gruškovje. Najdlje - več kot dve uri - se za izstop iz države čaka na Gruškovju, na Vinici, Dobovcu, Jelšanah, Metliki, Sarodu in Obrežju pa je čakalna doba za izstop iz države do eno uro. Na Obrežju eno uro za izstop iz države čakajo tudi avtobusi in ne le osebna vozila. Čakalne dobe za izstop sicer trenutno ni le na Dragonji.

Prav tako pa so daljše kolone ponekod tudi pri vstopu v državo. Do 30 minut tako vozniki osebnih vozil čakajo na prehodih Dragonja, Jelšane in Metlika.