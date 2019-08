Na cestah spet vse stoji: na Dragonji in Sečovljah za izstop dve uri

Veliko turistov je na slovenskih cestah tudi ta konec tedna. Zastoji nastajajo na več odsekih med Avstrijo in Hrvaško v obeh smereh vožnje, dodatne težave voznikom povzročajo prometne nesreče.

Trikilometrski zastoj je na podravski avtocesti med priključkom Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje, v smeri proti Hrvaški.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg pet kilometrov. Prometnoinformacijski center voznikom priporoča, da v smeri proti Kranjski Gori uporabijo izvoz Jesenice–vzhod, Lipce. Zastoji so tudi na avstrijski strani predora, v smeri proti Sloveniji.

Zaradi del nastaja zastoj na štajerski avtocesti pred cestninsko postajo Kompolje (pred delovno zaporo proti Ljubljani), dolg je 3,5 kilometra. Poldrug kilometer dolg zastoj je tudi v nasprotno smer, proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila proti Ljubljani je možen po vzporedni cesti med Blagovico in Lukovico.

Promet je zgoščen na primorski avtocesti - na posameznih odsekih med Vrhniko in Razdrtim, potovalni čas se podaljša za okoli 20 minut. Gneča je tudi na cesti Seča–Sečovlje in Šmarje–Dragonja ter na hrvaški strani mejnih prehodov Sečovlje in Dragonja. Težave in občasni zastoji v prometu so tudi na cestah Lesce–Bled in Izola–Strunjan, ter zaradi del na cesti Planina–Postojna.