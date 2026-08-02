Na cestah tudi kolone pločevine, občasno zapirajo predor Karavanke

Pred Karavankami v smeri Avstrije je kolona vozil dolga tri kilometre, zastoji nastajajo tudi na avstrijski strani predora.

Na primorski avtocesti je med Ravbarkomando in Uncem proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni vozni pas zaradi okvare vozila.

Na primorski avtocesti so zastoji v smeri proti Ljubljani na približno dvokilometrskem odseku med Vrhniko in Dragomerjem ter na 3,5-kilometrskem odseku med počivališčema Studenec in Ravbarkomanda. V smeri proti Kopru je zastoj na primorski avtocesti na več kot sedem kilometrov dolgem odseku med Uncem in Postojno.

Kolona vozil se vije tudi na cesti Šmarje-Koper, kjer je območje zastojev dolgo približno pet kilometrov in pol.

Zastoji nastajajo tudi v okolici Izole in na cesti Lesce-Bled.

Po opozorilu Darsa je tokratni konec tedna eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga zaznamujejo tudi zelo visoke temperature. Zaradi začetka šolskih počitnic v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem je dodatno povečan promet predvsem proti turističnim destinacijam na slovenski obali in Hrvaški.