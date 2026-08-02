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Slovenija

Na cestah tudi kolone pločevine, občasno zapirajo predor Karavanke

Ljubljana, 02. 08. 2026 11.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Kolona na primorski avtocesti

Na slovenskih cestah se na prvo avgustovsko nedeljo vijejo kolone pločevine. Zastoji med drugim nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo, na primorski avtocesti v smeri Kopra in Ljubljane, pa tudi na cesti Šmarje-Koper, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste.

Pred Karavankami v smeri Avstrije je kolona vozil dolga tri kilometre, zastoji nastajajo tudi na avstrijski strani predora.

Na primorski avtocesti je med Ravbarkomando in Uncem proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni vozni pas zaradi okvare vozila.

Na primorski avtocesti so zastoji v smeri proti Ljubljani na približno dvokilometrskem odseku med Vrhniko in Dragomerjem ter na 3,5-kilometrskem odseku med počivališčema Studenec in Ravbarkomanda. V smeri proti Kopru je zastoj na primorski avtocesti na več kot sedem kilometrov dolgem odseku med Uncem in Postojno.

Kolona vozil se vije tudi na cesti Šmarje-Koper, kjer je območje zastojev dolgo približno pet kilometrov in pol.

Zastoji nastajajo tudi v okolici Izole in na cesti Lesce-Bled.

Po opozorilu Darsa je tokratni konec tedna eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga zaznamujejo tudi zelo visoke temperature. Zaradi začetka šolskih počitnic v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem je dodatno povečan promet predvsem proti turističnim destinacijam na slovenski obali in Hrvaški.

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