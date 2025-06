Na cestah večkilometrske kolone vozil: pot voznikov se podaljša

Po prazničnem dnevu so se na ceste vrnili tovornjaki in delavci, številni pa se ob zaključku šole odpravljajo tudi na težko pričakovan dopust. Pretočnost pa še dodatno slabšajo številne zapore na cestah. Na štajerski avtocesti tako zaradi del med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice promet poteka samo po enem pasu, kar že povzroča daljše zastoje. V smeri Ljubljane se vije petkilometrska kolona, na začetku katere se je zgodila še prometna nesreča. Voznikom se pot tam podaljša za okoli 10 minut.