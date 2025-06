Na cestah vse daljši zastoji: najhuje pred predorom Karavanke

Na gorenjski avtocesti je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga približno tri kilometre. Sega mimo priključka Jesenice zahod, za pot proti Kranjski Gori je možen izvoz na priključku Jesenice vzhod. Vožnja od Ljubljane do Karavank traja uro in deset minut, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste RS.

Na štajerski avtocesti pred Dramljami proti Mariboru je zaradi delovne zapore zamuda ocenjena na 30 minut in pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani na 10 minut. Pred Polskavo proti Mariboru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Pred prehodom Šentilj proti Avstriji je treba računati na dodatnih na 10 minut vožnje. Zaradi okvare vozila je tam zaprt počasni pas. Pred Trojanami proti Ljubljani pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas.

Vožnja od Ljubljane do Maribora traja uro in 24 minut, v nasprotno smer pa uro in deset minut.

Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj.

Sicer pa je na primorski avtocesti upočasnjen promet z občasnimi zastoji od Unca proti Ljubljani. Vožnja od Kopra proti Ljubljani traja uro in 28 minut.

Na dolenjski avtocesti je pred izvozom Grosuplje vzhod proti Ljubljani oviran promet zaradi srne na cestišču.

Zastoji so tudi na cesti Tržič-Ljubelj, pred prehodom Ljubelj proti Avstriji, pri čemer predor zaradi varnosti občasno zapirajo.

Gneča je še na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola, Šmarje-Koper.

Med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

Kot navaja prometno-informacijski center, bo močno povečan promet tako iz smeri Avstrije proti Hrvaški in proti Primorski kot tudi v obratni smeri zaradi praznikov in počitnic v tujini in v Sloveniji vztrajal do sredine prihodnjega tedna.