Na cestah zaradi alkohola letos že 31 žrtev, decembra ostrejši nadzor

Pred nami pa je december, mesec, ki je še posebej prazničen, kar pa s seboj prinaša tudi večje količine zaužitega alkohola. Najbolj zaskrbljujoča je statistika glede alkohola in smrtnih žrtev v prometu. Letos je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili pijani vozniki, umrlo že 31 ljudi – to je celo 55 odstotkov več kot lani. "Vsaka tretja smrtna žrtev v prometnih nesrečah je bila letos posledica alkoholiziranih povzročiteljev," je poudarila v. d. direktorice Agencije za varnost prometa (AVP) Vesna Marinko in dodala, da so bili štirje od 26 povzročiteljev poleg alkohola tudi pod vplivom drog.

Vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi (GPU) Ivan Kapunje poudaril, da bodo policisti decembra po vsej Sloveniji preverjali, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola, več pozornosti pa bodo namenili tudi preverjanju prisotnosti drog. Kontrolirali bodo tudi točenje alkohola mladoletnim osebam in alkoholiziranim posameznikom v različnih lokalih. "Aktivnosti so tudi del evropsko usklajenega nadzora, Alcohol & Drugs, ki bo od 9. do 15. decembra potekal v več evropskih državah in se mu pridružuje tudi slovenska policija," je še naznanil Kadunc.

Da bi spremenili odnos do alkohola kot družba, se že vrsto let trudita NIJZ in ministrstvo za zdravje. Grozljiva statistika govori, da v Sloveniji vsak teden zaradi alkohola umre kar 18 ljudi, iz državne blagajne pa zaradi stroškov, ki so povezani s pitjem alkohola, vsako leto odteče 228 milijonov evrov. "Prvič smo v okviru projekta SOPA povezali zdravstveni in socialni sektor ter nevladne organizacije. Spletli smo mrežo, da bi bolje naslavljali tiste, ki še niso odvisni od alkohola," pove Mojca Gobec, direktorica Direktorata za javno zdravje. Če vas naslednjič torej o vaših pivskih navadah začne spraševati vaš osebni zdravnik, ne vzemite tega osebno. Pri vsem tem ne gre za žuganje, ampak le opominjanje, kako tanka je lahko alkoholna meja in da so prav zgledi tisti, ki vlečejo.

Interaktivni dogodek, ki opozarja na nevarnost alkohola, požel veliko zanimanja

Danes je na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal dogodek, na katerem je AVP v sodelovanju s Policijo in ministrstvom za zdravje opozarjala na tveganja in usodne posledice, ki jih imajo alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu. Za obiskovalce so pripravili izkustvene demonstracijske naprave, s pomočjo katerih so imeli možnost doživeti, kako na vožnjo in koncentracijo vplivajo te substance. Izkustvena naprava vrtavko je na primer ponazarjala obračanje vozila ob prometni nesreči, pred vstopom v napravo pa je moral vsakdo opraviti preizkus alkoholiziranosti.