Na cestah zastoji, prometna nesreča na štajerski avtocesti

Zastoji nastajajo pred predorom Karavanke (kolona tovornih vozil je dolga dva kilometra), na gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano proti Ljubljani, pred prehodom Šentilj proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med počivališčem Podsmreka in Višnjo Goro in od Grosuplja proti Ljubljani ter na cestah Dol–Šentjakob in Pijava Gorica–Škofljica.