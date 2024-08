Na cestah že prvi zastoji, predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji

A promet se je šele začel zgoščati, po napovedih bo to eden od prometno bolj obremenjenih prazničnih koncev tedna. "Od srede do ponedeljka, med 14. in 19. 8., pričakujte močno povečan promet na slovenskih cestah," opozarjajo tudi pri Info poti, kjer daljši potovalni čas napovedujejo predvsem pred predorom Karavanke, na ljubljanskem obroču, primorski avtocesti in cestah, ki vodijo v turistična središča.

Zaradi praznika bo 15. avgusta med 8. in 22. uro v veljavi prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.