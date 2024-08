Na cestah že zastoji, promet ovira tudi prometna nesreča

OGLAS

Prometno obremenjen vikend se nadaljuje tudi danes. Na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice proti Karavankam je promet oviran zaradi prometne nesreče.

Zastoj pred predorom Karavanke FOTO: Prometno - informacijski center icon-expand

Ob prometno bolj obremenjenih dnevih, sta Prometno - informacijski center in Policija zbrala priporočila in napotke voznikom, ki se odpravljajo na pot. Na spletni strani Prometno - informacijskega centra so zapisali, da so po podatkih Policije najhujše tvegane kršitve na avtocestah prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, vzvratna vožnja, prehitevanje po desni strani, hoja po avtocesti, vožnja v nasprotno smer in ustavljanje na odstavnem pasu, kadar to ni nujno. Zato pozivajo, da je vse naštet izjemno nevarno za vse udeležence v cestnem prometu.

Splošna priporočila varne vožnje

Vožnja in parkiranje na odstavnem pasu sta prepovedana. Ustavljanje je dovoljeno le v skrajni sili.

Ob gostejšem prometu se velikokrat zgodi, da vozilo, ki prehiteva vozilo pred sabo, vozi z manjšo hitrostjo od dovoljene. Vozniki, ki vozijo za takšnim vozilom, naj bodo strpni. Uporaba zvočnih in svetlobnih signalov je dovoljena le, kadar je ogrožen voznik sam ali kdo drug.

Dosledno upoštevanje varnostne razdalje. Veliko voznikov še vedno ne upošteva določil o varnostni razdalji, predvsem takrat, kadar vozijo za vozilom, ki ga želijo prehiteti.

Vožnja po levem voznem pasu, ko voznik ne prehiteva nobenega vozila, je prepovedana. Za vožnjo je namenjen desni vozni pas.

Od pravočasnega prihoda intervencijskih služb so pogosto odvisna tudi življenja posameznikov.

Ob zastoju na avtocesti in hitri cesti morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil.

Voznik, ki ugotovi, da je na avtocesti zapeljal na nasprotni vozni pas, mora svoje vozilo nemudoma umakniti s prometnih površin.